Pese a camaradería, persisten fricciones entre Biden y AMLO

Ciudad de México.– El presidente Joe Biden se embarcó en la primera visita a México de un presidente estadounidense en nueve años, un viaje que se produce en un momento de aumento del comercio pero creciente preocupación de Estados Unidos por la migración irregular y una cifra histórica de muertes por sobredosis de drogas. En la víspera de la cumbre de ayer lunes, Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador proyectaron una imagen de camaradería viajando juntos en la limusina del líder estadounidense desde el aeropuerto hasta la capital mexicana. PUBLICIDAD En los últimos días, el mandatario mexicano brindó un apoyo crucial para dos de las prioridades de Washington: firmar un plan estadounidense que enviará a más personas que cruzan la frontera de regreso a México y capturar a Ovidio Guzmán, un presunto capo del fentanilo e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Sin embargo, a pesar de toda la buena voluntad mostrada, existe una fricción considerable entre los vecinos. El presidente mexicano, un ícono izquierdista conocido popularmente como AMLO, ha adoptado políticas energéticas nacionalistas que han desencadenado una gran pelea con sus socios en el tratado de libre comercio de América del Norte. Washington también ha presionado a López Obrador para que modifique sus políticas que favorecen los combustibles fósiles sobre la energía verde. Andrew Rudman, director del Instituto de México en el Centro Wilson, dijo que en las últimas décadas, “los presidentes de Estados Unidos y México siempre compartieron una visión común de cómo se suponía que debía ser el mundo”, particularmente en temas económicos como el libre comercio. “AMLO no comparte esa opinión”. La reunión bilateral del lunes será seguida por una cumbre de “Tres Amigos” hoy martes que incluirá al primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Se espera que la sesión abarque discusiones sobre comercio y cómo fortalecer las cadenas de suministro de América del Norte a medida que los fabricantes trasladan la producción de China a causa de las tensiones políticas y las consecuencias de la pandemia de coronavirus. La primera dama Jill Biden se unió a su esposo en el viaje, pero se esperaba que siguiera sus propias actividades centradas en las conexiones culturales entre EU y México y el empoderamiento de las mujeres. Su agenda incluyó un evento el lunes con estudiantes mexicanos involucrados en un programa de futbol de bandera de la NFL que promueve la igualdad de género para las niñas. El presidente Biden ha buscado ampliar la relación con México más allá de la migración, el enfoque abrumador durante la administración Trump. Sin embargo, el viaje del líder estadounidense a la frontera el domingo antes de la cumbre, el primero desde que asumió la Presidencia, significó cómo el tema se ha convertido en una de las principales preocupaciones y una responsabilidad política mientras se prepara para buscar la reelección el próximo año. Los republicanos han criticado a Biden por el crecimiento de las detenciones en la frontera, que aumentaron a 1.7 millones durante su primer año en la Casa Blanca y se dispararon a casi 2.4 millones en su segundo año. Aunque la votación de la semana pasada por un presidente de la Cámara expuso las divisiones entre los republicanos del Congreso, el partido está mayormente unido en torno al uso de su nueva mayoría para presionar a la administración sobre sus políticas de inmigración. La visita de Biden a México es la primera de lo que en última instancia podría ser más de media docena de viajes internacionales en 2023, un cronograma acelerado que refleja un mayor enfoque en los asuntos exteriores a medida que un Congreso dividido hace que legislar sea menos probable. Las nuevas medidas de seguridad fronteriza de Biden incluyen la ampliación de programas para expulsar a las personas rápidamente sin permitirles solicitar asilo y un acuerdo con México para aceptar el regreso de decenas de miles de cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos que cruzan la frontera hacia Estados Unidos sin autorización. López Obrador se ha convertido en un aliado crucial de Estados Unidos en materia de migración. En los primeros 11 meses de 2022, su Gobierno detuvo a 388 mil 611 migrantes de Centroamérica y otras regiones, más del doble que en todo 2019, su primer año completo en el cargo. Algunos analistas han sugerido que, en respuesta, Biden ha suavizado otros temas. Los grupos de derechos humanos y los demócratas del Congreso lo han instado a presionar a su homólogo sobre su creciente uso del Ejército mexicano para tareas tradicionalmente dirigidas por civiles, y sus esfuerzos para controlar las instituciones políticas creadas como parte de la transición de México a la democracia en la década de 1990. Roberto Velasco, un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, negó que México haya buscado ningún quid pro quo para el nuevo acuerdo con Estados Unidos. México apoyó que “la migración se dé de manera ordenada, segura, regular”, dijo en una entrevista. Señaló que un acuerdo anterior similar que permitiría a 24 mil venezolanos buscar refugio en EU, pero canalizar a México a otros que habían cruzado la frontera sin autorización, resultó en una caída dramática en las detenciones. El mayor pedido público de López Obrador en el período previo a la visita de Biden fue que el avión del líder estadounidense aterrizara en el recién inaugurado aeropuerto Felipe Ángeles. Los políticos de la oposición han acusado a AMLO de desperdiciar miles de millones de dólares en la construcción de la instalación administrada por militares en lugar de terminar otro aeropuerto parcialmente construido que, según él, estaba contaminado por la corrupción. “Esto no es una cuestión de logística, es una cuestión política”, dijo López Obrador sobre su pedido a Biden, y agregó que sus críticos explotarían cualquier desaire al poco utilizado aeropuerto, ubicado lejos del centro de la Ciudad de México. Luis Rubio, analista político, dijo que el líder mexicano ve el tema como “una forma de consolidar su posición política” mientras trata de asegurar que su partido gane las elecciones presidenciales de 2024. Además de la inmigración, se esperaba que la interdicción de drogas fuera un tema dominante en la cumbre del lunes. El expresidente Donald Trump, que se postula para negarle a Biden un segundo mandato, emitió un comunicado en video el jueves en el que se comprometía a cooperar con México para que “los capos de la droga y los traficantes viciosos nunca vuelvan a dormir tranquilos”. Un funcionario de la administración, que habló bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones privadas, dijo que el Gobierno de Biden ha trabajado en estrecha colaboración con México “para incautar niveles récord de fentanilo” y arrestar a los contrabandistas. Sin embargo, México ha encontrado pocos laboratorios donde se fabrica el narcótico. Los funcionarios estadounidenses han instado al vecino país a aumentar su gasto en seguridad, que se encuentra entre los más bajos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Por su parte, México insta a EU a tomar medidas enérgicas contra la exportación ilegal de armas, que han alimentado niveles históricos de violencia criminal en este país. Reunión tripartita Hoy los 'Tres Amigos' abordarán temas sobre el comercio y el fortalecimiento de las cadenas de suministro de América del Norte En los primeros 11 meses de 2022, el Gobierno de López Obrador detuvo a 388 mil 611 migrantes de Centroamérica y otras regiones