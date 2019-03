Pesa depresión en embarazo

Ciudad de México— En México, una de cada cinco mujeres padece depresión o ansiedad durante el embarazo, lo cual no sólo las pone en riesgo, sino también a sus bebés.

De 1990 a la fecha, la mortalidad materna por causa indirecta, que puede ser depresión y ansiedad, ha aumentado, mientras que las causas directas, principalmente preclamsia eclampsia, hemorragia e infección, han disminuido, señala Jorge Arturo Cardona, director del Instituto Nacional de Perinatología (INPer).

"Está demostrado que el hijo de una madre que cursó depresión o trastornos de ansiedad muy importantes puede tener alteraciones del neurodesarrollo hasta cognitivas", alerta el experto.

Ante ello, el instituto abrió en abril la primera clínica de salud mental en América Latina, cuyo propósito es diagnosticar y tratar oportunamente a las embarazadas con estos trastornos mentales.

Cardona explica que el INPer cuenta con un departamento de psicología en la consulta externa, sin embargo, se requería un área exclusiva que ofrezca tratamiento.

"Es un paso a la vanguardia en el quehacer institucional porque es un problema que en México no estamos atendiendo como deberíamos hacerlo. Creo que puede ser un parteaguas en la atención integral de nuestras pacientes".

El experto menciona que la depresión o ansiedad durante el embarazo es multifactorial.

De hecho, precisa que en la 34 Reunión Anual INPer. Una Visión Integral Hacia el Futuro, que se realizará del 1 al 5 de abril, se analizará el concepto de salud mental perinatal.

César Velasco, coordinador de Salud Mental del instituto, expone que la intención de la clínica es que las embarazadas con estos trastornos mentales sean atendidas durante todo su embarazo.

Agrega que hacer el diagnóstico es difícil porque culturalmente no se concibe el hecho de que una mujer embarazada esté deprimida.

"Queremos imaginarnos que todas las mujeres embarazadas deben estar especialmente felices durante esta época. La depresión perinatal y los trastornos de ansiedad no son distintos en esta época", aclara.

Señala que otra problemática es que entre el personal de salud se desconoce esta prevalencia.

"Entonces no se pregunta y las pacientes no lo dicen. Les da vergüenza. Temen ser regañadas y juzgadas por no sentirse tan felices o muy felices al estar embarazadas, y la depresión, como cualquier otra enfermedad, si no se diagnostica se va agravando".

Asegura que la posibilidad de éxito entre estos pacientes es muy alta.

Respecto a la prescripción de antidepresivos, indica que la mayoría son seguros para la mamá y el bebé.

"Si no es una depresión grave, con ideación suicida o intento de suicidio, lo que hacemos es dejar pasar el primer trimestre del embarazo, durante el cual se forma el bebé, aunque tenemos la evidencia de que no hay riesgo de problemas. A partir del segundo trimestre empezamos con el tratamiento (farmacológico), el cual se extiende lo que sea necesario.

"Incluyendo la lactancia. Antes que no teníamos los datos suficientes, suspendíamos el tratamiento durante la lactancia. Pero ahora sabemos que el porcentaje de medicamento que pasa a leche es bajísimo, de alrededor del 2 por ciento. Eso no tiene un impacto en el bebé".

Detalla que un grupo de expertos, formado por psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas e investigadores en neurociencias, trabajará de manera coordinada para apoyar a estas mujeres.

Precisa que en esta clínica además se realizarán labores de docencia e investigación.





Aprueban fármaco

Por primera vez, la Administración estadounidense de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) aprobó un medicamento contra la depresión postparto.

"Cuando es severa puede amenazar la vida. Las mujeres pueden experimentar pensamientos sobre dañarse a sí mismas o a su bebé", señaló Tiffany Farchione, funcionaria de la FDA, en un comunicado.

La inyección intravenosa, que se comercializará bajo el nombre de Zulresso, tiene posibles efectos secundarios como la pérdida repentina de la consciencia, por lo que sólo estará disponible bajo prescripción médica en centros certificados.

Las pacientes deberán participar en un programa especial antes de que se les administre la medicina y ser supervisados dos días y medio.

La terapia puede costar entre 20 mil y 35 mil dólares.





Alerta



Si presenta al menos cinco de estos síntomas durante más de dos semanas, se puede sospechar de depresión:

-Dejar de sentir placer por lo que antes sí lo producía.

-Pérdida del apetito y del peso o aumento importante del apetito y del peso.

-Insomnio o incremento de sueño; somnolencia.

-Falta de energía.

-Fatiga.

-Sentimientos de inutilidad o culpabilidad que no tienen razón.

-Disminución para pensar, concentrarse o tomar decisiones.

-Pensamientos de muerte e ideación suicida.





Si aterrizó la cigüeña...

La llegada de un bebé a una familia es un momento íntimo y personal. Es necesario seguir ciertas reglas para visitarlos:

-Ante todo, tiene que respetar la privacidad de los padres y no poner en riesgo la salud del niño o de la madre.

-No tome fotografías, sólo se deben tomar con autorización de los padres y sin flash.

-En caso de que le permitan tomar fotos, no las suba a las redes sociales sin la autorización de los padres.

-No regale flores, ya que pueden ser causa de alergia.

-No lleve alimentos, ya que algunas madres tienen restricciones dietéticas debido a la lactancia.

-No use lociones con aromas intensos ni fume antes de la visita.

-Nunca llegue sin antes avisar a la familia.

-Mantenga el celular en modo de silencio.

-No lleve niños, a menos de que se comporten bien.

-Cargue al bebé sólo si la mamá lo autoriza, con previo aseo de manos y aplicación de desinfectante.

-No bese al bebé ni toque su rostro para no transmitirle bacterias.