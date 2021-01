Permite AMLO a empresas y gobiernos locales comprar vacunas contra Covid

Agencia Reforma

Ciudad Juárez— Esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó en su conferencia que se emitirá un comunicado para que las empresas, gobiernos locales, que quieran adquirir vacunas contra Covid para aplicarlas en México, tienen autorización.

El mandatario dijo que se tienen que llevar solo unos cuantos requisitos como: anexar a la solicitud el contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad y la farmacéutica.

López Obrador comentó que se les permitirá la compra a públicos y privados e insistió en los requisitos que deben llevar, contrato de que adquirieron la vacuna, cuándo va a llegar, y que sea de una farmacéutica autorizada.

"Pfizer, AztraZeneca, las que están autorizadas en México o estén por autorizarse", comentó.

Afirmó que existe un plan de vacunación, y que se va a cumplir con el compromiso de vacunar a todos los mexicanos. "Es universal y gratuita ese es nuestro compromiso y estamos aplicando ese plan y aplicando las vacunas, se tienen los contratos, tenemos el presupuesto, primero médicos, enfermeras y hospitales Covid, segundo adultos mayores, conforme al plan", dijo.

"Estoy dando esta instrucción porque no quiero que se malinterprete, hay empresas que quieren comprar vacunas y no se les permite porque el gobierno ejerce un monopolio de la aplicacación de las vacunas, no, lo mismo en el caso de los gobierno estatales, están en libertad para hacer, no quiere que se preste a la politiquería. Estos es un asunto muy serio, es mejor definir las reglas no va haber retraso en las autorizaciones, nada mas lo único es la solicitud y el anexo de contrato de compra", dijo el presidente.