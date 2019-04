Perfilan reforma laboral en este periodo

Luego de reunirse en privado con la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y con el senador y líder minero Napoleón Gómez Urrutia, el senador Ricardo Monreal -jefe de la bancada de Morena- aseguró que la reforma laboral recién aprobada por los diputados se aprobará también en este mismo periodo ordinario en el Senado.

"No veo mayor oposición. Sí la podemos sacar antes de que concluya este periodo", explicó.

A su regreso de Semana Santa, el lunes 22, los senadores sesionarán tres o cuatro veces antes de que el 30 de abril concluya el periodo ordinario de sesiones.

También, el presidente de la Junta de Coordinación Política recibió ayer en sus oficinas a Luisa Alcalde y a Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

"Este lunes me reuní con @LuisaAlcade, titular de la @STPS_MX. También con senadoras y senadores que presiden las comisiones que dictaminarán las reformas en materia laboral y reglamentarias de la #GuardiaNacional. Intentaremos aprobarlas por consenso en los próximos días", comunicó en su cuenta de Twitter.

Paralelamente, la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, saludó la reforma laboral aprobada por los diputados y anticipó el respaldo de su bancada.

"Mi valoración es que es una muy buena reforma, es una reforma de gran calado para garantizar algo que ya tenía muchos años en crisis en nuestro País, que es la libertad sindical", ponderó.

Integrante de la Comisión de Trabajo y de Previsión Social, Mercado explicó en entrevista que desde hace tiempo asomaba ya la discusión de cambiar el modelo sindical-laboral.

"Este modelo nos llevó a una Comisión Nacional de Salarios Mínimos que lo que hizo fue depreciar los salarios a una precariedad muy fuerte", ilustró.

En opinión de la ex secretaria General de Gobierno de la Ciudad de México, se resolverá el problema de la representatividad, la democracia, la elección, la posibilidad de estar o no en un sindicato y por supuesto, y el problema de la justicia laboral, que ya era un modelo que retrasaba la justicia laboral.

"Entonces, me parece que es una reforma de gran calado, una gran reforma y que tiene tiempos: no es de aquí a mañana. Hay plazos suficientes para ir adecuando ste cambio tan necesario en favor de los derechos de los trabajadores."

La reforma aprobada por los diputados garantiza la democracia sindical y cambia los procesos de justicia laboral, además de que se formuló el compromiso de revisar el esquema del outsourcing.