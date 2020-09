Perfilan dar partidos a Zavala, Haces y yerno de Elba

Reforma

Ciudad de México— Pese a irregularidades como la simulación de afiliaciones y anomalías en aportaciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) perfila entregar el registro como partido político nacional a cinco agrupaciones.

Estas son Redes Sociales Progresistas, de Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo; Fuerza Social por México, del dirigente sindical Pedro Haces; Grupo Social Promotor de México, antes Nueva Alianza; Encuentro Solidario, antes PES, y México Libre, de Margarita Zavala y que promueve el ex Presidente Felipe Calderón.

Mientras que Fundación Alternativa, de los expriistas César Augusto Santiago e Isidro Pastor, y Nosotros, del ex panista Manuel Espino, no cumplieron con las asambleas o afiliaciones requeridas, según se determinó tras una revisión, de acuerdo con los dictámenes que discutirá la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Las agrupaciones llegan después de que la propia autoridad electoral cuestionó su comportamientos irregular, principalmente en simulación en las afiliaciones, aportaciones indebidas, de personas no identificadas o de entes prohibidos, egresos no reportados, egresos e ingresos no comprobados y donativos en efectivo superiores a 90 UMAS.

Sin embargo, en sesiones previas, al dictaminar diversas anomalías, los consejeros afirmaron que no se logró comprobar la afiliación masiva, tampoco la injerencia de sindicatos o de grupos religiosos de manera directa.

El requisito es que hayan realizado 20 asambleas estatales o 200 distritales, y que tengan al menos 233 mil 945 afiliados.