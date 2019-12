Pensaban que era imposible acuerdo: AMLO

Ciudad de México— Tras la firma de las modificaciones al T-MEC, que abre el camino a la ratificación total del acuerdo comercial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la disposición al diálogo de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

El Mandatario federal afirmó que, al inicio de su Administración, hubo quienes creían que no podría ponerse de acuerdo con Trump en este y otros temas.

"Estoy obligado a reconocer el trato respetuoso que recibimos del Presidente Donald Trump; algunos pensaban que iba a ser imposible llegar a este acuerdo, no sólo a este acuerdo, que no nos íbamos a entender en nada, que nos íbamos a pelear, a confrontar, ¡y miren lo que son las cosas!, hemos podido entendernos y muy bien, porque hay respeto mutuo", afirmó ante altos funcionarios de Estados Unidos y Canadá reunidos en Palacio Nacional.

López Obrador dijo que el Mandatario estadounidense actuó con prudencia en la negociación del Tratado México-EU-Canadá (T-MEC) y que fue tolerante ante las demandas del País.

"En ambos casos consideramos que lo mejor de todo es el diálogo, la negociación, el acuerdo, la política, que se inventó precisamente para evitar la guerra y evitar la confrontación; hemos tenido con el Presidente Trump una muy buena relación, y quiero públicamente agradecer su apoyo, porque sin su cooperación no hubiese sido posible este acuerdo, él actuó de manera prudente, tolerante", destacó.

Asimismo, reconoció a Trump por destrabar los momentos más difíciles de la negociación, como cuando no se alcanzaba un acuerdo en torno al capítulo energético del tratado.

Destacó que el T-MEC, si bien es un acuerdo comercial, también es de carácter político, pues contribuye a la unión del continente.

"También se logra la unidad del continente americano, la unidad de nuestro continente, la unidad de todos los países, los pueblos de nuestra América, de la América que vio nacer a Abraham Lincoln y a Benito Juárez. Tenemos este acuerdo con América del Norte, sin dar la espalda a nuestra América", refirió.

"Esto es un asunto de relaciones económicas, comerciales, pero también de geopolítica, de fortalecer nuestro continente americano".



Aseguran que tratado contibuirá a seguridad

El Tratado México-Estados Unidos-Canadá va contribuir a la seguridad de los municipios, afirmó el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta.

Durante la Segunda Reunión Nacional con los Organismos Estatales de Desarrollo Municipal, el funcionario afirmó que la vía de esa contribución será la generación de empleos y la productividad.

"La firma de este tratado no solamente es un éxito para México, es un éxito en las negociaciones (...) y por supuesto que puede incidir de manera muy importante a la inseguridad", señaló.

"Porque el hecho de que la gente tenga otras ocupaciones, y que el ingreso de estos recursos a nuestro País puedan ayudar al crecimiento de la municipalidad, y por supuesto al fortalecimiento del federalismo, pues hará también en consecuencia que la economía crezca".

Peralta sostuvo que el T-MEC no es un tema de la Federación y que es más local de lo que se cree, ya que potencia la riqueza, la recaudación, la creación de empleos y el pago de más impuestos.