Pemex requiere 'cirugía mayor'.- S&P

Ciudad de México.- Ante su deteriorada situación financiera, Petróleos Mexicanos (Pemex) necesita una "cirugía mayor", ya que los apoyos que el Gobierno federal le otorga son de corto plazo, advirtió S&P Global Ratings.

"Son soluciones de corto plazo. Están dando apoyos para hacer inyecciones de capital, para amortizar la deuda, pero no puedes vivir así si la empresa va a seguir siendo deficitaria", expuso Omar de la Torre, director y analista líder de S&P.

"Evidentemente, habría que hacer una cirugía mayor y un cambio estructural para que esto no permanezca a través del tiempo", dijo en el marco del Bloomberg Línea Summit 2023.

En el tercer trimestre de este año, la petrolera estatal tuvo una pérdida de 79 mil 134 millones de pesos, 52 por ciento mayor a la de igual periodo de 2022. Y en el Paquete Económico 2024 se incluye una línea clara sobre el apoyo económico que recibirá la empresa por parte del Gobierno, lo que evidencia la voluntad de seguir dándole su respaldo, resaltó De La Torre.

Explicó que la calificación de Pemex es igual a la del soberano (BBB, con perspectiva estable), ya que se considera que los apoyos del Gobierno federal son un hecho. No obstante, S&P también contempla un análisis individual que no considera ese apoyo y, bajo ese escenario, Pemex tendría una nota crediticia de CCC+, que significa que la posibilidad de incumplimiento de pago es relativamente alta si no hay variables que apoyen su parte financiera, apuntó.

El analista de la calificadora recordó que esta categoría es una de las más bajas dentro de las que contempla S&P.

"En ese nivel en el que está tendría que mejorar todo porque estás al borde del incumplimiento; implicaría fortalecer todo", aseveró.

Agregó que aunque existe el riesgo de que la nueva Administración federal deje de dar apoyos a Pemex, en realidad es bajo, ya que el sector energético tiene un importante peso en el País. Sin embargo, reiteró que los apoyos que recibe no dejan de ser soluciones de corto plazo.