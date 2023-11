Peligran recursos de reconstrucción para Guerrero

Agencia Reforma | Cuando los recursos no están etiquetados no existe obligación jurídica para que se ejecute en los proyectos donde se plantean Agencia Reforma | Cuando los recursos no están etiquetados no existe obligación jurídica para que se ejecute en los proyectos donde se plantean Agencia Reforma | Cuando los recursos no están etiquetados no existe obligación jurídica para que se ejecute en los proyectos donde se plantean

Ciudad de México.- Los 61 mil 313 millones de pesos que el Gobierno destinará para la reconstrucción de Acapulco y Coyuca, en Guerrero, tras el paso del huracán "Otis" no están etiquetados, por lo que podrían no entregarse, señalaron especialistas. Cuando los recursos no están etiquetados no existe obligación jurídica para que se ejecute en los proyectos donde se plantean, afirmó Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). "En mi opinión, esto genera una falta de certidumbre legal", añadió Carrillo. Mariana Campos, directora general de México Evalúa, recordó que el extinto Fondo de Desastres Naturales (Fonden) otorgaba esa certidumbre, debido a que los recursos quedaban blindados y no se tenían que regresar a la Tesorería si no se utilizaban a lo largo del año. "Considero que sin etiquetar recursos en 2024 y sin abrir un fideicomiso específico para esto hay mucha incertidumbre; me preocupa mucho porque algo que el Gobierno debe perseguir es que haya certeza no incertidumbre. "Además, el Presidente se va el primero de octubre, menos de un año en la oficina, sabemos que el tema de Acapulco va a exceder su término, por eso es tan impronta la creación un fideicomiso, que se quede un contrato con las obligaciones", comentó. Carrillo sostuvo que para la reconstrucción de Acapulco se pueden usar los recursos etiquetados en el programa Fondo de Desastres, que no es igual al Fonden, el cual tiene aprobados más de 17 mil millones de pesos. "Pero fuera de eso, tendrían que ser reasignaciones durante el año y eso nunca es buena idea porque la entidades o dependencias tienen sus programas de gasto y si de repente les hacen recortes para destinarlo a Guerrero, se les mete una distorsión a todas las demás", advirtió. Expuso que el Presidente Andrés Manuel López Obrador había determinado emplear para la reconstrucción de Acapulco los 15 mil 800 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial. No obstante, eso no podrá ser, debido a que una jueza federal aplazó para el 22 de noviembre la audiencia en la que resolverá si suspende por tiempo indefinido la extinción de los fideicomisos de ese Poder, añadió. Para Campos, esta situación debería ser motivo para restablecer la responsabilidad de reconstrucciones tras desastres naturales y así recuperar la certeza que se perdió con la extinción del Fonden. "En el caso actual se tendría que generar un fondo específico para Acapulco, que se aclararan las fuentes de financiamiento, etiquetarlas y depositarlas en un fondo que obedeciera a prácticas de transparencia y rendición de cuenta", agregó.