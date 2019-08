Pega en Guerrero sismo de magnitud 4.7

Ciudad de México— Un sismo de magnitud 4.7 fue registrado esta mañana con epicentro en el sureste de Ometepec, Guerrero, según informó el Servicio Sismológico Nacional.

"SISMO Magnitud 4.7 Loc. 35 km al SUR de OMETEPEC, GRO 15/08/19 06:01:07 Lat 16.37 Lon -98.44 Pf 5 km", informó el SSN a través de su cuenta de Twitter.

La intensidad del movimiento telúrico no superó los límites establecidos para activar la alerta sísmica, según indicó el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano.

#Sismo detectado el 15-ago-19 a las 06:01:16 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos.", indicaron.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reportó que se activaron los protocolos de revisión en la capital mexicana.

"Se registró #SISMO perceptible en algunas zonas de la Ciudad. Se activaron protocolos de revisión y tanto la @SSP_CDMX como la @SGIRPC_CDMX no me reportan incidencias. Continuamos pendientes.", escribió.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México también agregó que el sismo no ameritó la activación de los altavoces de alerta sísmica en la Ciudad.

De acuerdo con la información emitida por @SismologicoMX; el sismo detectado esta mañana NO ameritó la activación de #AlertaSísmica a través de la #App911CDMX y los altavoces de la #CDMX.

Por su parte, Protección Civil comunicó que no se han reportado afectaciones

"Sobre el #Sismo ocurrido a las 06:01 h con epicentro 18 km al Sureste de Ometepec, #Guerrero; se informa que no hay reporte de afectaciones al momento."