Pega a los más pobres falta de información sobre becas de 4T

Ciudad de México.- La falta de personal y presupuesto operativo en el Programa Becas de Educación Básica para Bienestar "Benito Juárez" provoca que las familias no se enteren de las convocatorias ni los requisitos, no sepan de las fechas de pago ni el porqué no son aceptadas, o les suspenden los pagos y a veces ni siquiera saben cuál es el hijo que recibe la beca.

La Evaluación de procesos, presentada hoy por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), concluyó que esta falta de información afecta más a los más pobres y quienes viven más alejados, sin señal de internet, que es donde el Gobierno ha enfocado la difusión de las becas de 840 pesos mensuales.

PUBLICIDAD

En 2022, el Programa recibió 33 mil 310 millones de pesos y aunque el Gobierno federal presume que todos los niños de nivel básico reciben un apoyo, el Consejo afirmó que sólo 4 millones 201 mil 180 familias son beneficiarias de un total de 9 millones 471 mil 115; es decir, su cobertura es del 42 por ciento, sin que se informe cómo se elige a los estudiantes.

"Fue como en octubre cuando vinieron y nos dijeron que iban a inscribir a los niños a la beca, pero nos avisaron, me avisaron a mí en la mañana como a las 8:00, que para la 1:00 venían. Pues le digo no, no vamos a poder reunir a los padres de familia porque no están a la vuelta de la escuela, están lejos. Entonces nosotros pues los poquitos que pudimos reunir allá en la cancha son los que se anotaron y los demás quedaron", según el testimonio de un empleado escolar incluido en el estudio.

Los tutores, por su parte, acusan que no saben por qué no aceptan a sus niños y otros, que no saben cuál de todos los hijos es el beneficiado del programa que todavía confunden con Prospera, el programa del sexenio de Peña Nieto.

"Nos enteramos que recibimos la beca cuando recibimos menos. Ahí nos dijeron que ya no era Prospera y que ahora es el programa de Becas y que sólo es una beca por hijo", dijo una tutora, según el estudio del Coneval de 300 páginas.

"No sabemos porque no nos llega, ya hicimos todo, pero no salimos en la lista", agregó otra.

El Coneval atribuyó esta situación a que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) no tiene una estructura organizacional, ni manuales de procedimientos para dar mayor claridad, ordenamiento y transparencia, pues como está actualmente ni siquiera los maestros tienen información de las fechas.

"Señalan que el personal es suficiente. Sin embargo, ven como un factor negativo la alta rotación del personal en las Oficinas de Representación Estatal, asociada a las frágiles condiciones laborales, pues ha impedido especializarlos, además cada vez son menos personas realizando la misma cantidad de trabajo", indicó el Coneval.

Durante el trabajo de campo, añadió el estudio del organismo público descentralizado, varias familias desconocían la causa por la cual no eran parte del Programa, incluso referían desconocer las razones por las que su participación había sido suspendida mientras que el enlace web publicado para conocer el estatus en el Programa estuvo todo el tiempo sin funcionar.

"Las oficinas no cuentan con información para resolver algunas de las problemáticas las familias beneficiarias, por ejemplo: '¿Por qué no llegó mi beca esta vez si la cobré hace dos meses?'; '¿Por qué yo no recibo la beca y mi vecina sí?'; '¿Por qué yo no recibo la beca y los otros niños de la escuela sí?'; '¿Cuándo voy a empezar a recibir la beca?; "¿Cuándo es el siguiente pago?'", explicó.

El Coneval también señaló las dificultades para realizar los cobros de la beca, principalmente a través del Banco de Bienestar, debido a las fallas en sus sucursales.

"La entrega de becas constantemente se ve afectada por dimensiones relacionadas con algún aspecto en la comunicación con el Banco del Bienestar. Por ejemplo, la liquidadora no lleva el recurso suficiente para cubrir las becas de las familias beneficiarias; personas beneficiarias que no aparecen en sus listados; falta de listados o listados incompletos, entre otras", concluyó el informe.

"La falta de presupuesto también les impide generar materiales impresos como lonas o folletos. El personal es suficiente. Sin embargo, ven como un factor negativo la alta rotación del personal en las oficinas de representación estatal, asociada a las frágiles condiciones laborales, ha impedido especializarlos, además cada vez son menos personas realizando la misma cantidad de trabajo.

El Coneval también señaló la falta de seguimiento a los alumnos beneficiarios, por lo que no se asegura que las becas puedan detener la deserción.

Entre las debilidades del programa enlistó la falta de personal suficiente para operarlo o siquiera para reemplazar al que causa baja, condiciones laborales muy frágiles, inestables y vulnerables por honorarios y la falta de estructura organizacional de la Coordinación Nacional de Becas la CNBBBJ.

Y, como fortalezas, la valoración positiva que tienen entre los tutores y maestros y el empeño de los trabajadores a pesar de las limitaciones de presupuesto.