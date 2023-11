Pediría Colosio al Senado elegir Interino

Monterrey, México.- Si la crisis de ingobernabilidad continúa entre el Gobierno estatal y el Congreso local, el Alcalde de Monterrey pediría al Senado intervenir para que el órgano federal elija al Gobernador Interino de Nuevo León.

El Edil Luis Donaldo Colosio señaló que dicha alternativa está contemplada en la Constitución ante la crisis política que enfrentan los poderes del Estado.

"Si de plano las cosas siguen así, sí", señaló Colosio, "le pediría yo al Senado de la República que intervenga y que haga ese nombramiento por los siguientes seis meses que se restablece la política aquí en el Estado".

"Constitucionalmente está contemplado... ante una crisis de ingobernabilidad se contempla la desaparición de Poderes.

"Yo no quiero que llegue a eso, sería muy vergonzoso para la clase política de Nuevo León, que hicieron tanto escándalo y desmadre al punto en el que tuviera el Senado que desaparecer esos poderes por incompetencia", indicó.

El Edil consideró que el ahora ex Vicefiscal Luis Enrique Orozco es elegible e incluso señaló que tiene capacidad, sin embargo, añadió que políticamente no abona.

Con la elección de dicho perfil, Luis Donaldo Colosio acusó al Congreso local de intentar secuestrar al Ejecutivo.

"Nuevamente así como el tema del Poder Judicial, estamos mezclando cosas que no son, y no lo digo por la capacidad, es una persona bastante capaz, pero que políticamente no abona a la armonía que necesitamos ya en el Estado", añadió.

"Queremos que realmente el Congreso tome en cuenta que necesitamos Gobierno, independientemente de quién lo encabece.

"Debieron realmente haber considerado una de las tres propuestas de la terna del Gobierno del Estado", expuso el Edil.

CULPA A TODOS LOS PARTIDOS POR DISTURBIOS EN CONGRESO

Respecto a los disturbios que interrumpieron por momentos la sesión del Pleno en el Congreso local, Colosio responsabilizó a todos los partidos.

"Había gente de todos lados, había gente coreando a favor del PRI, otros a favor del PAN, otros a favor de Movimiento Cidadano, todos", indicó el Alcalde.

"Estuvo muy mal que hayan llevado gente precisamente con ese propósito de acarreo, de cacareo y ya después de motín.

"Yo creo que aquí todos tienen responsabilidad, es un zafarrancho", opinó.