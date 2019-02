Pedirán en PRI elección abierta

Ciudad de México— Integrantes del PRI, entre ellos la ex Gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, demandarán que la próxima dirigencia nacional sea elegida a través de un proceso abierto y democrático.

El ex diputado federal, José Ramón Martel y los ex Gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz y de Yucatán, Ivonne Ortega, se reúnen este lunes para abordar el proceso de sucesión del tricolor y la necesidad de democratizar al partido tras los resultados electorales de julio del año pasado.

"La unidad se logra con madurez de militantes, mujeres y hombres que saben reconocer que, en un partido achicado por la propia ciudadanía, sólo la mayoría tiene derecho a elegir", señaló Martel.

En entrevista previa a la reunión, el priista indicó que, si bien hasta ahora los precandidatos han hablado de unidad, ésta no debe ser sinónimo de unanimidad, por lo que censuró la posibilidad de una fórmula de consenso.

"Unidad no es unanimidad, unidad de ninguna manera sería tratar de sacar una fórmula por consenso, eso sería similar a engañar a la base que lo que más demanda es inclusión y participación", agregó.

Martel advirtió que el PRI necesita reconocer que los malos servidores públicos que lucraron con las filas del partido han dejado sobre éste una imagen de corrupción.

"Hasta hoy, los precandidatos hablan de una elección de unidad, la unidad se debe dar como consecuencia de un proceso abierto y democrático donde la unidad es consecuencia de la elección democrática, donde la mayoría elija a su dirigencia", reiteró.

La reunión se lleva a cabo en el Hotel Presidente.