Pedirá Senado a ejecutivo informe de espionaje

Ciudad de México.- El Senado de la República exigirá al ejecutivo que entregue un reporte relacionado con el espionaje del Ejército al activista tamaulipeco Raymundo Ramos, que quedó al descubierto con el hackeo del grupo Guacamaya.

De acuerdo con el senador Ricardo Monreal, la petición formal se formulará durante la instalación de la Comisión Bicameral, programada para esta semana.

PUBLICIDAD

En opinión del jefe de la bancada de Morena, el espionaje del Ejército debe ser visto como un hecho "grave y delicado".

"Yo he sido espiado toda mi vida y obviamente repruebo cualquier tipo de espionaje indebido o ilegal", dijo.

Junto con la petición del informe, adelantó Monreal, se llamará a comparecer al Gabinete de Seguridad Pública.

De acuerdo con los documentos revelados por Guacamaya, en un reporte de 2020 los militares describieron los detalles de conversaciones privadas entre el defensor de los derechos humanos Raymundo Ramos y tres periodistas sobre la ejecución de tres civiles.

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no realiza labores de espionaje contra periodistas o defensores de derechos humanos.

En su mañanera, consideró que las escuchas efectuadas por el Ejército deben ser consideradas como labores de inteligencia.

El mandatario fue cuestionado sobre documentos de la Sedena, que dan cuenta sobre la utilización del sistema Pegasus para espiar al activista tamaulipeco Raymundo Ramos y algunos comunicadores.

"Se tiene que hacer la investigación, que no es espionaje, es distinto. Nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza, es mejor la inteligencia que la fuerza", dijo.

"Es un trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el Centro de Inteligencia del Estado para conocer movimientos, operaciones de la delincuencia organizada, nosotros no espiamos a nadie, no es el tiempo de los gobiernos neoliberales, nosotros hicimos aquí el compromiso que no íbamos a espiar a ningún opositor".