Pedirá Segob detalles de desvíos para García Luna

Ciudad de México— La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que solicitará información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre la transferencia de 2 mil millones de pesos que hizo la dependencia -en tiempos de Felipe Calderón- a una empresa asociada a Genaro García Luna.

En entrevista, la funcionaria reconoció que se enteró de dicha transferencia a través de los medios de comunicación, por lo que hasta el momento desconoce en qué época fue, cuánto se transfirió y a qué cuentas bancarias.

"Lo conozco (el tema) igual que ustedes, tengo que hablar con Santiago Nieto, no tengo la información precisa, lo conocí a través de los medios de comunicación, hoy vi a Santiago porque entró al Consejo de Seguridad, pero ya no tuve oportunidad de hablar con él", mencionó.

"Quiero saber en qué época fue, cuánto se transfirió y a qué cuentas se transfirieron, creo que es importante. Voy a hablar con él y voy a preguntarle exactamente cuál es su investigación. Tengo que saber en qué época fue y cuáles fueron las transferencias que se hicieron".

La Secretaria dijo que, hasta donde tiene entendido, no obran en la dependencia documentos sobre dicha transferencia.

-¿Estarán por ahí guardados en algún cajón?, se le cuestionó.

"Hasta ahorita no tengo conocimiento, pero yo creo que después de esta investigación que está haciendo la UIF vamos también a tomar cartas en el asunto para ver exactamente en qué época, cómo se hicieron las transferencias y ayudar y coadyuvar en lo que podamos con la UIF", respondió.

Sánchez Cordero justificó que ni la UIF ni Nieto le compartieron la información sobre la millonaria transferencia que hizo la Segob, al señalar que las investigaciones deben hacerse con toda la secrecía que se requiere.

A pregunta expresa sobre si lo indicado era que Nieto lo hablara con ella antes de "soltarlo" públicamente, Sánchez Cordero dijo que la transferencia no fue en su tiempo, aunque sí le va pedir al titular de la UIF que le comunique antes de salir a dar ese tipo de información.

"Le voy a decir que me comunique antes de salir a dar otra información, que también la tenga yo de primera mano por parte de él".