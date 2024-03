'Payasada, firmar con sangre', dice Álvarez Máynez

Ciudad de México.- El aspirante presidencial Jorge Álvarez Máynez calificó como payasada la acción de su adversaria electoral, Xóchitl Gálvez, de firmar con sangre y ante notario el compromiso de no quitar los programas sociales y otorgar apoyos a los adultos mayores a partir de los 60 años.

Durante un encuentro con jornaleros agrícolas en el poblado de Miguel Alemán, en el estado de Sonora, sin mencionar nombres, se refirió a la senadora panista con licencia.

Y de manera contraria, dijo, sus compromisos son respaldados por su trayectoria.

"Yo no necesito ni firmarlo ante notario ni mucho menos hacer la payasada de sacarme sangre, porque tengo palabra, porque tengo historia, y porque he luchado toda mi vida por las causas que son correctas", aseveró.

Asimismo, indicó que su camino legislativo no estuvo marcado por el aval a reformas cuestionadas, al aseverar que no ha respondido a intereses empresariales o criminales.

"Nadie me puede decir que le voté a favor una reforma de Peña Nieto, porque nadie me puede decir que uno de esos verdugos, de esos explotadores (industria) me ha dado un peso para una campaña, porque yo puedo caminar las calles del país tranquilo, porque jamás he hecho ningún arreglo con la ilegalidad, con la delincuencia", sostuvo.

Los cambios, afirmó Álvarez Máynez, no se logran sólo con cambio de Gobierno, sino con políticos que no respondan a intereses y que luchen por causas prioritarias para la población.

"No es que se vaya un partido para que llegue otro, ya pasó en el 2000, Fox decía que si se iba el PRI el país iba a cambiar y el país no cambió. Pasó en el 2018... no se trata de que llegue un buen presidente o que llegue otro partido, se trata de que cambie la manera en la que nos entendemos y en la que nos organizamos, en la que nos tratamos, en la que ordenamos nuestras prioridades", opinó.

"Mientras tengamos políticos que son empleados de esos intereses (...) no va a haber cambio, mientras les paguen las campañas (...) esos señores tienen más espectaculares, más anuncios y más dinero que yo porque son empleados de sus verdugos, por supuesto que hay excepciones, pero ese es el sistema político en México", expuso.

Indicó que en México existen 2.3 millones de jornaleros agrícolas a los que, señaló, llevan 115 años diciéndoles "en la próxima les toca", "ya va a llegar la justicia", pero que no ha llegado.

Con ellos se comprometió a trabajar para que mejoren sus condiciones, al afirmar que no tienen garantías laborales, justicia y sus empleos no suelen estar regulados por contratos.