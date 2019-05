Patalea líder ferrocarrilero por cuotas que le quitó el Gobierno

Ciudad de México— Después de embolsarse durante años millones de pesos de cuotas sindicales de los ferrocarrileros jubilados, Víctor Flores, el líder nacional del gremio, fue frenado por el Gobierno de López Obrador.

Cada año el sindicato recibía casi 20 millones de pesos por esa cuota, más otros apoyos, mismos que ahora puso fin el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), entidad dependiente de Hacienda.

La dependencia anunció la eliminación del otorgamiento de una cuota sindical de uno por ciento sobre la pensión mensual de los extrabajadores de Ferronales, y que era cobrada por el sindicato desde hace 18 años.

"Que se me investigue de la A a la Z, tenemos 24 mil jubilados, que me digan qué me robo, jamás he tomado un solo peso", reprochó Flores.