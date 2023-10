Jerusalén.- Con desgarradores detalles, una abuela israelí de 85 años describió su terrible experiencia de 17 días como rehén, ofreciendo por primera vez un relato de su cautiverio en la guarnición subterránea del grupo armado palestino Hamas bajo la Franja de Gaza, las condiciones en las que los secuestrados están retenidos y los agentes que están desplegados para atenderlos.

La mujer, Yocheved Lifshitz, activista por la paz de Nir Oz, un kibutz cerca de la frontera con Gaza, fue liberada el martes junto con otra mujer, Nurit Cooper, de 79 años, después de que Egipto y Qatar facilitaran las negociaciones entre Israel y Hamas. Sólo otros dos rehenes de al menos 222 han sido liberados desde el ataque de Hamas el 7 de octubre, que dejó más de mil 400 personas muertas en Israel.

“Pasé por un infierno”, dijo Lifshitz a los periodistas en un hospital de Tel Aviv, Israel, el martes, un día después de su liberación. Hablando desde una silla de ruedas, pronunció sus comentarios con voz entrecortada, visiblemente cansada.

‘Caminamos kilómetros bajo tierra’

Su relato de la red de túneles de Hamas, que comparó con “una telaraña”, ofreció una idea de las dificultades que enfrenta Israel mientras sopesa cuándo y cómo lanzar una invasión terrestre de Gaza.

Hamas, que supervisa el territorio y está designado grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, ha cavado un enorme laberinto de túneles y cámaras subterráneas, en las que se cree que esconde armas, combatientes y algunos rehenes.

Después de llegar a los túneles, “caminamos kilómetros bajo tierra”, dijo Lifshitz sobre el complejo, que según ella incluía habitaciones lo suficientemente grandes como para albergar a docenas de personas. Hamas fue responsable de entregar a Lifshitz a la Cruz Roja el lunes, pero no estaba claro si el grupo o una organización afiliada la había capturado y detenido.

A pesar de un bombardeo de una semana por parte del ejército israelí, que ha dejado miles de muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamas, Lifshitz describió una operación aparentemente bien organizada, con agentes asignados a responsabilidades especiales, incluidos médicos, guardias y sanitarios.

Cuidaban guardias de su salud

Los militantes la llevaron a una gran sala subterránea donde habían reunido a 25 personas, antes de que cinco de Nir Oz fueran separados y colocados en una habitación sola, dijo Lifschitz. “Estábamos estrechamente vigilados por sus guardias y un médico. En cierto momento también llegó un médico y se aseguró de que recibiéramos nuestras pastillas y medicamentos”, dijo.

Lifshitz dijo que sus captores prestaron especial atención a la salud de los rehenes, proporcionándoles medicamentos, shampoo y productos de higiene femenina. Los rehenes fueron alimentados con las mismas escasas provisiones que comían sus guardias: una única comida diaria de pan de pita, dos tipos de queso y pepino.

“Estaban muy atentos al aspecto sanitario”, dijo, “para que no nos enfermemos, Dios no lo quiera. Había un médico cerca que venía cada dos o tres días a vernos. Y el médico se encargó de traernos la medicación. Si no tenían exactamente el mismo medicamento, nos traían el equivalente”.

Antes de la liberación el martes de Lifshitz y Cooper, el grupo había permitido la liberación de sólo otros dos cautivos, Judith Raanan, con doble ciudadanía estadounidense e israelí, y su hija, Natalie. Los Raanan, liberados el 20 de octubre, no han hablado públicamente sobre su terrible experiencia.

Se cree que tanto el marido de Lifshitz, Oded, de 83 años, como el de Cooper, Amiram, de 85, se encuentran recluidos en Gaza. Michael Milshtein, exalto funcionario de la inteligencia militar israelí, dijo que Hamas parecía estar trabajando bajo el supuesto de que liberar a los rehenes de a pocos retrasaría, o incluso frustraría, una invasión terrestre anticipada de Gaza.

“Hamas entiende que hay presión de las familias, incluso presión estadounidense”, dijo Milshtein en una entrevista telefónica. “Si estábamos hablando de los crímenes de guerra de Hamas, ahora estamos empezando a hablar sólo de los rehenes”, dijo, señalando que la ventana para una invasión terrestre podría eventualmente cerrarse.

7 de octubre

Lifshitz dijo que su comunidad fue invadida durante el ataque terrorista del 7 de octubre. Cuando los combatientes liderados por Hamas irrumpieron “en nuestras casas”, dijo, “golpearon a la gente, secuestraron a algunos de nosotros, incluyéndome a mí. No importaba si eran jóvenes o mayores”.

Critica la seguridad nacional

El martes, Yocheved Lifshitz criticó al ejército y al Shin Bet, el servicio de seguridad nacional, quienes, según ella, habían ignorado las señales de advertencia de la amenaza a las ciudades cercanas a Gaza. El jefe del Estado Mayor del ejército israelí reconoció después del ataque que el ejército no había cumplido con su misión de proteger a los ciudadanos de Israel.

Semanas antes del ataque, los palestinos se habían amotinado y disparado globos explosivos cerca de la sofisticada valla fronteriza que separa a Israel de Gaza.

Los militares, concluyó, “no se tomaron esto en serio”.