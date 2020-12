Pasará desapercibida la salida de Romo: Coparmex

Agencia Reforma

Ciudad Juárez— Debido a que era el enlace entre el sector privado y el Gobierno federal, el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Eduardo Ramos, lamentó la salida Alfonso Romo del gabinete de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el líder del sector patronal en Juárez comentó que tenía tiempo que el funcionario estaba ausente, por lo que su salida prácticamente pasará desapercibida.

“Desde abril yo pensé que ya no estaba, cobraba sin justificar, a lo mejor lo mandaron a casa y cobraba sueldo con el pretexto de ser vulnerable”, expresó.

El presidente de Coparmex también resaltó que aunque Alfonso Romo sí colaboró con la iniciativa privada, hubo falta de acuerdos ante el Gobierno.

“Vemos muy lamentable que ni siquiera pudo incidir con el presidente para que realmente hubiera una comunicación efectiva con el sector empresarial”, mencionó.

Recordó que en mayo de 2019, empresarios de la localidad se reunieron con él en la ciudad de Chihuahua a hacerle propuestas, aunque les respondió que “el presidente le escuchaba pero no les atendía”.

“Tuvimos la lectura de que Poncho Romo podía incidir en temas elementales, pero no en peticiones del sector empresarial”, lamentó.

En 2017, Alfonso Romo fungió como coordinador del Proyecto de Nación 2018-2024 propuesto por Andrés Manuel López Obrador, así como coordinador de Estrategia y Enlace con Empresarios, Gobiernos y Sociedad Civil durante la campaña presidencial.

El 1 de diciembre de 2018 López Obrador nombró a Alfonso Romo Garza como jefe de la Oficina de la Presidencia, mientras que en febrero de 2019 recibió el encargo de presidir el Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico.

‘Sólo escuchó proyectos’

La salida de Romo del Gobierno federal y el cierre de la Oficina de la Presidencia que tenía a su cargo no significa nada para Chihuahua, ya que el funcionario solo escuchó la serie de proyectos de infraestructura propuestos por el empresariado, pero nunca fueron tomados en cuenta, “sólo dio atole con el dedo”.

Sergio Mendoza Vidal, presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, señaló ayer que tristemente Romo Garza se volvió puras promesas, pero nada de acción.

Precisó que en realidad no sabe cuánto pudo lograr en el ámbito nacional en favor del sector privado y el desarrollo económico, pero no hizo nada para que no se detuviera la construcción del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, de la Constellatión Brands, la nueva cervecera en Baja California, ni se trastocara el esquema de la subcontratación o tercería, entre otras cosas.

Agregó que quién sabe qué otras cosas logró a puerta cerrada de la presente administración federal y no trascendió públicamente.

Sergio Mendoza recordó que el primer encuentro que se tuvo con Alfonso Romo fue después de que se presentó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en donde Chihuahua no figuraba.

Un grupo de empresarios de la entidad acudió a su oficina a presentar una carta de extrañamiento porque no se tomó en cuenta a la entidad y en ese entonces se les dijo que el PND estaba en calidad de borrador y se les pidió presentar proyectos para ser evaluados y considerados.

Meses después acudieron con una serie de proyectos como el desarrollo del tramo Ojinaga-Topolobambo, que permitiría agilizar las exportaciones hacia Estados Unidos y de ahí facilitar el trayecto de las mercancías a la región de Asia.

Asimismo, se presentó el proyecto del Distrito de Convenciones, que buscaba desarrollar el edificio de la Expo Chihuahua con una serie de edificios y áreas de servicios, centros de desarrollo tecnológico, para lo cual incluso se requería que se entregara en comodato una superficie ocupada ahora para patios o maniobras de Ferromex.

Otra iniciativa fue el desarrollo del Plan Chihuahua-Futura, así como la construcción de una nueva clínica u hospital del IMSS.

También se les presentó al entonces encargado de la Oficina Presidencial una iniciativa de habilitación de un acuífero para Ciudad Cuauhtémoc, así como una red de transporte público y el centro de convenciones para Ciudad Juárez.

Mendoza Vidal dijo que hasta donde se sabe sólo el proyecto de la Clínica del IMSS ha tenido seguimiento y lo último que se conoce es que se buscaba el terreno donde llevarla a cabo.

Finalmente indicó que, en justicia, le corresponde a Chihuahua una nueva inversión y construcción de un nuevo hospital del IMSS, ya que el llamado Hospital Morelos fácilmente tiene 62 años de operación, inaugurado por Antonio Ortiz Mena, durante la Presidencia de Antonio Ruiz Cortínez y el gobierno de Teófilo Borunda.

