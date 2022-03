Pasará AMLO la noche del domingo en hotel de Santa Lucía

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo domingo pasará la noche en el nuevo hotel de la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

Informó que pernoctará en el lugar, ya que el lunes 21 de marzo encabezará su conferencia matutina en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que será inaugurado ese mismo día.

"Me voy a dormir a Santa Lucía, al Aeropuerto, al nuevo hotel, ahí voy a dormir, para estar temprano en la mañanera, que se va a llevar a cabo en Santa Lucía, ahí va a ser también la conferencia y luego de la conferencia se entrega por parte de la Secretaría de la Defensa el Aeropuerto", dijo.

De acuerdo con el sitio oficial, se trata de un inmueble construido por los ingenieros militares, que cuenta con master suite, junior suite, áreas de recreación, restaurante con buffet, sala de juntas, gimnasio, salón de eventos, mirador con vista al AIFA y hasta noches de karaoke.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Presidente reiteró que, por las restricciones de la veda electoral, no pronunciará ningún discurso durante la ceremonia inaugural de la nueva terminal aérea.

"Yo no voy a hablar, nada más van a haber invitados. Todo lo va a coordinar la Sedena, porque ellos son los que lo hicieron, por eso no voy a hablar, porque si no me van a querer cepillar los del INE", dijo.

Anunció que este martes recibirá en sus oficinas a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y a los secretarios de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de Comunicaciones, Jorge Arganis, para conocer los avances en las obras de conexión con el AIFA.

"(Vamos a tratar) todo lo que significar la construcción de las obras para llegar sin demora al aeropuerto, desde el tren que se va a terminar, desde el aeropuerto hasta Buenavista, al centro; la ampliación de la autopista México-Pachuca, a ocho carriles, que va estar terminada para el 21 y otras vías, los distribuidores muy grandes, vamos revisar eso", explicó.