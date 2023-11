Pasa por alto Samuel llamado del INE

Durango.- Haciendo caso omiso al llamado que el INE le hizo de respetar la ley en sus declaraciones de otros partidos, Samuel García, precandidato de MC a la Presidencia de la República mantuvo su discurso contra quienes serán sus dos contendientes en la contienda electoral y los institutos que ellas representan.

A su llegada al Centro de Convenciones de Gómez Palacio, Durango, acompañado de su esposa, Mariana Rodríguez, el gobernador con licencia de Nuevo León se refirió a quienes serán las abanderadas de Morena, Claudia Sheinbaum y de la alianza PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez en los comicios del próximo 2 de junio de 2024.

"Pónme a la Xóchitl, a la Sheinbaum, ya las noqueamos y vamos empezando, les dimos un gancho, un gancho y ya no se levantó", exclamó.

En este evento al que se dieron cita principalmente jóvenes, García repitió la declaración que hizo momentos antes en la ciudad de Torreón, en el sentido que era recibido mejor que en casa.

"Dios mío, Marianis, nos reciben mejor que en casa en la Comarca Lagunera, puros jóvenes, somos mayoría, y ya no queremos pasado, ya basta, se acabó, porque ya voy a dejar de gritar porque si no me voy a quedar sin voz y faltan como seis meses para ganar", señaló.

García dijo que tan solo en cuatro días su precampaña está consolidada, que él está situado en segundo lugar de la preferencia electoral.

"La vieja política lleva seis meses en precampañas y debates, fuera de la ley, gastando en bardas, panorámicos, spots, en campañas muy aburridas, este domingo que nos registramos, compadre Maynez, empezó ahora si la precampaña de a deveras, el futuro, la alegría de los jóvenes y más importante, el que va a gobernar a México, Movimiento Ciudadano", indicó.

El aspirante presidencial dijo que desde Durango, la tierra de Pancho Villa, enviaba a México un mensaje de unidad, que la vieja política no debe tener una sola oportunidad más y que ha llegado el momento de que el presente se convierta en futuro.

García recibió de manos del Diputado de MC Omar Castañeda, ex morenista originario de Gómez Palacio y organizador de este evento, la playera del club de fútbol Santos Laguna, al igual que su esposa, quienes se la pusieron en medio de gritos de la afición santista; a su hija Mariel también le obsequiaron una pequeña playera de los Guerreros.