Paran Tren Maya 4 días por inicio de segunda etapa

Ciudad de México.- El Tren Maya informó que parará cuatro días, del 28 al 31 de diciembre, debido a la inauguración del segundo tramo que realizará el Presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana.

Por esa decisión, se reintegrará el costo de los boletos.

López Obrador, quien el 15 de diciembre estrenó la ruta de Cancún a Campeche, planea inaugurar este domingo el tramo que llevaría de Campeche a Palenque, en una ceremonia a realizarse en Cancún. Al día siguiente, la ruta abrirá al público.

"El Tren Maya no proporcionará servicio al público a partir de las 11:00 horas del 28 y hasta el 31 de diciembre del presente año. Para el reintegro de los boletos adquiridos en dichas fechas y para dudas y aclaraciones favor de comunicarse al correo", indicó el Tren Maya en un comunicado.

La dirección para solicitar aclaraciones es info@ventaboletostrenmaya.com.mx.

Los primeros boletos salieron a la venta el 2 de diciembre a un costo de mil 863 pesos en clase premier y de mil 161 los turista en el portal e-ticket.

Por ahora no se pueden comprar boletos en el portal. Vía telefónica informaron que no hay disponibles hasta nuevo aviso pero que aún no tienen información sobre el costo de la nueva ruta.

El Tren Maya informó que a la fecha han viajado más de 10 mil 680 pasajeros.

"Sus aportaciones nos han hecho mejorar cada vez más el servicio", precisó.

La mega obra que rodea mil 554 kilómetros por la Península de Yucatán sigue en construcción, a pesar de la primera inauguración que realizó el Presidente a pesar de que las terminales no están concluidas.

Con el segundo tramo que inaugurará -aunque la empresa lo llama "preapertura"- hasta Palenque, donde López Obrador tiene su finca de descanso, serán 892 kilómetros de los tramos 1, 2, 3 y 4, del total de mil 554.

El Presidente ha prometido que los tramos 5, 6 y 7, desde Escárcega, Campeche, hasta Cancún pasando por Chetumal, los más retrasados por el cambio de la ruta en medio de la selva y el terreno poroso con cenotes, cuevas y ríos subterráneos, así como la resistencia de ambientalistas, serán inaugurados a finales de febrero.

"Este tramo 5, 6 y 7, que tiene que ver con Cancún, Tulum, Chetumal, antes pasando por Carrillo Puerto, también por Bacalar, Xpujil, Calakmul, Escárcega, este tramo pensamos inaugurarlo a finales de febrero. Son cinco, están trabajando de manera conjunta INDI, ICA, Mota y la Secretaría de la Defensa, los ingenieros militares", dijo López Obrador el 11 de diciembre.

"Imaginen una obra de mil 572 kilómetros, es como ir de Campeche a Mazatlán, sin sumar qué hay como 800 kilómetros de doble vía electrificada y no tener problemas en la construcción o tener problemas menores, básicamente por la politiquería, abogados, defensores del medio ambiente que querían pararnos la obra", agregó en el estreno del primer tramo.

El Tren Maya fue presupuestado originalmente en menos de 200 mil millones de pesos pero el Gobierno no ha informado su costo total, aunque cálculos independientes han calculado que subió a más de 500 mil millones de pesos.