Paran por recortes ahora en CECyte

Ciudad de México— Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE) iniciaron un paro laboral en 24 estados como reclamo a la disminución presupuestal que hizo la Federación para el 2019.

Los integrantes de la Confederación Nacional de Sindicatos de CECyTE reprocharon que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) disminuyó de 20 mil a 17 mil 500 millones de pesos el presupuesto para la educación media superior.

De acuerdo con Ramón Gastélum Lerma, secretario general del movimiento, esta reducción les afectará en particular con un aproximado de mil millones de pesos para sueldos y prestaciones de 30 mil agremiados.

"Eso origina que la parte del sueldo de nosotros, con una prima de antigüedad, nos la están quitando", dijo a REFORMA.

"Esa prima representa un retroceso en el sueldo del trabajador del 10 al 70 por ciento, dependiendo de la antigüedad del maestro".

Tras la protesta, el subsecretario de educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo Ortiz, pactó una mesa de diálogo con los inconformes en la Ciudad de México para las 16:00 horas del próximo martes.

"Nosotros vamos a solicitar que se restituya los recortes presupuestales que hicieron", añadió Gastélum Lerma.

De no obtener una respuesta favorable, advirtió, estarán replanteando otras estrategias de presión en las que no descartaron diversas marchas, incluida una en la capital del País.

El paro que se realizó este lunes afectó a 500 mil estudiantes de Sonora, Michoacán, Veracruz, Tlaxcala, Nuevo León, Guerrero, Baja California Sur, Baja California, Campeche y Coahuila.

Asimismo, en Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Querétaro y Zacatecas.