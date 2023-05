Paran mina en Sonora por pagos y disputa sindical

Sonora.- Desde hace una semana, la mina de oro a cielo abierto de la empresa Penmont, de Grupo Peñoles, se encuentra paralizada por la queja de trabajadores de falta de pago de utilidades y una disputa sindical en Caborca, Sonora. Los inconformes, los cuales son poco más de mil de los mil 600 que integran toda la plantilla de la mina La Herradura, pararon actividades un par de horas el pasado 28 de abril para presionar a los directivos de la empresa. PUBLICIDAD Un día después, esta respondió que no pagó utilidades porque tuvo resultados financieros negativos en 2022. "Diversos factores impactaron en la productividad de la mina, luego de que en 2022 se presentó un incremento significativo en el precio de los insumos, refacciones a nivel mundial, tiempos de entrega y baja de los niveles de producción. Asimismo, el yacimiento de la Unidad Noche Buena terminó su vida útil, impactando significativamente en el descenso de producción total", justificó la empresa. Los trabajadores están también inconformes con el respaldo del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, por lo cual ya firmaron su petición de cambiarse al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, del morenista Napoleón Gómez Urrutia. Leobardo Antonio Varela León, quien trabaja moviendo maquinaria pesada, reprochó que los directivos no realizaron una mesa de negociación con ellos, en la cual iba a estar presente la Secretaría del Trabajo estatal. Aseguró que el rechazo a reunirse derivó en que no aceptaron que se utilizaran equipos digitales para registrar en audio, video o fotografía los acuerdos. "Queremos que la mina abra un canal de comunicación transparente, para todos los que estamos en el movimiento. El fruto de la comunicación se espera que sea la reanudación inmediata de labores para todos, independientemente de su preferencia sindical", dijo. Añadió que el 28 de abril el paro se realizó por decisión de los trabajadores, pero los días siguientes la mina se quedó parada porque la empresa decidió no enviar transportes para llegar hasta las instalaciones ubicadas a hora y media de la cabecera municipal de Caborca, sobre una brecha. "Ahorita la gente que ha estado firmando, ya firma cifras que le pudiera confirmar yo, son arriba de mil personas que quieren cambiarse de sindicato, que ya está su firma y está todo el papeleo correspondiente", concluyó. De acuerdo con datos de la empresa, la mina a cielo abierto inició su construcción en 1997 y a partir del año siguiente comenzó su producción comercial de oro y plata.