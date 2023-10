Paran los tribunales

Ciudad de México.- En su cuarto día de protestas por la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) cerraron ayer las sedes de los juzgados de distrito y tribunales de circuito en todo el país.

Tras el anuncio del paro nacional del Sindicato del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) declaró inhábiles los días laborables de todos los órganos de impartición de justicia desde ayer y hasta el próximo martes.

María Cristina Martín Escobar, secretaria general de la Presidencia del CJF, emitió una circular en la que precisó que los jueces y magistrados sólo atenderán casos urgentes y que las audiencias y sesiones judiciales se tramitarán de manera virtual.

“Esta institución es respetuosa del derecho de las personas servidoras públicas a manifestarse de forma pacífica. Sin embargo, con la finalidad de preservar el derecho de acceso a la justicia de todas las mexicanas y mexicanos se mantendrá la operatividad de los tribunales de la federación para la atención exclusivamente de los casos urgentes mediante trabajo remoto, con el personal mínimo necesario para ello y con un esquema de guardias que garantice el trámite de dichos asuntos”, señaló la funcionaria en la circular SGP/04/2023.

Martín Escobar puntualizó que el PJF cuenta con la capacidad tecnológica para la tramitación remota de los asuntos urgentes.

Según el artículo 15 de la Ley de Amparo, los casos urgentes son aquellos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición y desaparición forzada.

El CJF también acordó suspender los términos procesales distintos a los constitucionales y reprogramar las audiencias de trámite no urgentes.

En contrate, la Suprema Corte decidió ayer no declarar inhábiles los días del paro de labores del 19 al 24 de octubre, pero precisó que no habrá consecuencias para los funcionarios que no acudan a trabajar y se sumen a las protestas.

La ministra presidenta Norma Piña le informó a Jesús Gilberto González, secretario general del Sindicato de Trabajadores del PJF, que la Corte votó en sesión privada por continuar con sus labores.

El Pleno de la SCJN sesionó cuando prácticamente el resto de las instalaciones del PJF en todo el país ya estaban cerradas.

En la Ciudad de México, la principal concentración de manifestantes se presentó en el Palacio de Justicia de San Lázaro.

En Nuevo León, el abogado Olmo Guerrero señaló que las protestas son legítimas, pero impactarán en un mayor retraso y rezago en la impartición de justicia

“Venimos de la pandemia y todavía se está sufriendo los estragos de la regularización (...) hay temas que se deben resolver de forma inmediata”, dijo.

Invitan a Piña al Senado

En medio de la pugna que protagonizan los Poderes Ejecutivo y Judicial, el portavoz de los senadores de Morena, César Cravioto, invitó a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, a presentarse en la Cámara alta para analizar la extinción de los fideicomisos y le ofreció tratarla con respeto.