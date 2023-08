Paran limoneros por las extorsiones

Ciudad de México.- Miles de limoneros de Apatzingán iniciaron ayer la tercera semana sin cortar el producto tras amenazas de grupos criminales que se disputan la extorsión al sector agrícola en la Tierra Caliente de Michoacán.

Un productor de la zona, informó que el paro se acordó tras estar en medio de amenazas por parte de los grupos criminales de “Los Viagras”, “Los Caballeros Templarios” y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

PUBLICIDAD

“En Apatzingán está sitiado bajo amenazas y no hay forma de trabajar, entre productores que no quieren cortar y no hay fruta para pagar esta amenaza, y también los grupos rivales amenazan con que no les des dinero al otro grupo”, relató.

“En la primer semana hubo miedo total; en la segunda semana, ya con más amenazas y necesidades tanto de mercado, como de empresarios y productores, algunas regiones se reactivaron, y todavía para la siguiente semana o esta semana el Municipio de Apatzingán, las empacadoras, se mantienen cerradas”.

Aseguró que bajo esta extorsión, la cual antes era de 10 centavos, pero ahora es como de 2 pesos por kilo del producto, siguen laborando los agricultores de Múgica, Parácuaro y Buenavista.

“Antes eran centavos, filtraciones en asociaciones, no dejar trabajar con libertad, lo dejábamos pasar, pero no representa algo que te deje inoperante o amenazas entre grupos, ahora hay un quiebre interno de grupos y se están peleando por lo mismo, pues de eso viven”.

Y como respuesta gubernamental, el alcalde José Luis Cruz Lucatero (Morena) presumió que, con apoyo del Gobierno estatal de Alfredo Ramírez Bedolla, están repartiendo 2 mil despensas a jornaleros afectados en comunidades como La Nopalera, Loma de los Hoyos y Presa del Rosario.

“Los jornaleros son un grupo social importante, significativo en comunidades y muchas colonias de Apatzingán, estamos llevando con Gobierno del Estado llevando a cabo un programa para abastecerlos de víveres, vamos a intensificarlo en estos días para efecto de poder llegar a todas las colonias que tienen muchas personas dedicadas al corte, igualmente en las comunidades. Es una acción emergente”, expresó en conferencia.

Además de este sector, también ayer paró el transporte público ni tampoco abrieron los establecimientos de Oxxo, los cuales fueron atacados el pasado 27 de agosto.

Aunque la extorsión no es nueva, incrementó después de que en 2013 y 2014 el entonces presidente Enrique Peña Nieto, a través de su comisionado Alfredo Castillo, reforzó a los grupos de autodefensas que se armaron contra Los Caballeros Templarios.

Sin embargo, en estos grupos se infiltraron líderes criminales locales que aumentaron su poder bajo el cobijo federal, y muchos de ellos siguen operando, como lo son Juan José Farías “El Abuelo”; Nicolás Sierra “El Gordo”, líder de “Los Viagras”, y Miguel Ángel Gallegos “Migueladas”.