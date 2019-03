Paran labores médicos del Instituto Nacional de Psiquiatría

Ciudad de México— Ante la falta del pago de dos quincenas de su beca y la suspensión del bono de riesgo, médicos residentes del Instituto Nacional de Psiquiatría (INP) iniciaron hoy un paro de labores.

Manuel Hernández, médico residente del INP, indicó que alrededor de 91 residentes de la institución iniciaron el paro a partir de las 8:00 horas.

Indicó que urgencias es el único servicio que está operando en la institución.

De acuerdo con el médico, una de las principales inconformidades es la suspensión del bono de riesgo que recibían mes con mes y que se canceló desde de marzo de 2018.

Indicó que este bono sólo se otorga a residentes de ciertas especialidades médicas, como psiquiatría y cirugía general, por ejemplo; y especialmente en las que hay manejo de materiales y procedimientos de riesgo.

Dijo que a lo largo del año, los médicos que reciben este bono obtienen alrededor de 15 mil pesos.

"Desde marzo del 2018 los residentes que recibimos (el bono) por parte de la Secretaría de Salud se suspendió. Es un pago importante porque los médicos residentes dependemos de él y de nuestra beca; pues se nos prohibe realizar práctica afuera del hospital; somos trabajadores se tiempo completo y muchos son padres de familia", explicó.

Dijo que han intentado acercarse a las autoridades para que se les expliqué porque a los residentes del instituto se les suspendió el bono; mientras en otras instituciones continúan otorgándolo.

Señaló que además desde hace dos quincenas no reciben el pago de su beca que ronda los 7 mil pesos mensuales.

"Nosotros iniciamos el año académico en marzo. Cada marzo se retrasan los pagos por cuestiones administrativas y este año no hemos recibido el pago de dos quincenas.

"Las autoridades del Instituto nos dijeron que se comprometían a realizar el pago de las quincenas retroactivo para el 4 de abril; sin embargo, decidimos de ir al paro por el silencio sobre el pago del bono de riesgo.

El retraso del pago de becas a residentes también causó inconformidad en 280 médicos del Hospital Juárez de Médicos, quienes planeaban un paro de labores pero llegaron a un acuerdo con las autoridades del hospital.

De no recibir respuesta al respecto, residentes del Instituto Nacional de Rehabilitación también realizarán paro de labores.