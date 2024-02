Paralizan comercio fallas en aduanas

Ciudad de México.- Con casi 48 horas de fallas en los módulos de validaciones en el Sistema de Modelo de Administración Tributaria de Comercio Exterior en las aduanas del país, el comercio internacional está prácticamente detenido.

De acuerdo con una serie de notificaciones enviadas a agentes aduanales, al momento las 50 aduanas del país operan en fase de contingencia, lo que representa que están detenidas las nuevas validaciones de mercancías y otros procesos deben ser manuales.

En un aviso emitido por la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, enviado antes del mediodía de ayer se detalló que la operación se encontraba detenida.

En tanto, la Aduana Marítima de Ensenada exhortó a presentar documentos impresos tanto de importaciones como exportaciones, pues se desconoce la hora del restablecimiento de operaciones.

Fernando Ramos Casas, presidente del Consejo Marítimo Portuario, recordó que el SAT es el organismo encargado del control de los sistemas, incluso cuando se hizo el cambio a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Si bien, las intermitencias en el sistema se han registrado en ocasiones anteriores, con el cambio a la ANAM, el especialista consideró que se ha hecho poco por modernizar los sistemas y sin un ente que se responsabilice, incluso en detrimento del freno al comercio internacional. “Estamos enfrentando este gravísimo problema y nadie da la cara, llevamos casi dos días y no tenemos un comunicado oficial ni de Aduanas, ni del SAT”.

“Lo que percibimos es que el SAT dice: ‘no sirven los sistemas, pero a mí no me importa’, y Aduanas dice ‘de mí no dependen los sistemas y tampoco me importa’, resultado: el comercio exterior mexicano está detenido”, acusó Ramos Casas.