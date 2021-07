Para que no inventen, haré gira en helicóptero: AMLO

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que parte de la gira que realizará por Sinaloa, Durango y Nayarit para supervisar caminos y obras será en helicóptero.

"Aquí son los caminos hacia La Yesca y otro a Guadalupe, son dos. Entonces voy a hacer todo esto, la Sierra. Y para que también no vayan a inventar, porque tienen muy buena invención, mucha capacidad inventiva, voy a hacer parte de esta gira en helicóptero.

"Porque nada más tengo tres días. El domingo voy a estar en Nayarit, sí, son dos, es que me llevaría, si no lo hago en helicóptero, me llevaría 14 horas", señaló en conferencia matutina.

El mandatario informó que en su gira en Sinaloa supervisará el camino de Badiraguato, a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, y de San Ignacio a Tayoltita, Durango; en Durango revisará el camino que va de Tamazula a Canelas y un cuartel de la Sedena, y en Nayarit atenderá dos caminos en Guadalupe y La Yesca.

'Conjeturas, posible reunión con madre del Chapo'

Cuestionado sobre si tiene información de que la madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán lo podría buscar, el titular del Ejecutivo dijo que se tratan de conjeturas porque su gira es para supervisar caminos.

"No, esta es una conjetura", afirmó.

Primero dijeron que iba a ser privada y luego dijeron que iba a ser pública, se le cuestionó.

"Pues sí, puede ser eso, pero son conjeturas, es que no nos quieren los de El País, porque eran mandones y ya no lo son, eso es todo".