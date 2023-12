Papelitos y sueños en el estreno del Tren Maya

Campeche, México.- Afuera de la inauguración estaba el recuerdo, la exageración, el suspenso. El Tren Maya es apenas 14 de 34 estaciones, menos de una tercera parte de su recorrido, un pasto sembrado la noche anterior, montones de tierra pintados de verde, obras que continúan bajo el puente y ya la población imagina el regreso de los trenes y los migrantes de Estados Unidos, el inicio de de la grandeza de México y un costo de 50 pesos por los 477 kilómetros hasta Cancún.

"Dicen que va a costar 50 o 100 pesos, así sí conviene", decía el taxista que hizo el recorrido desde el centro de Campeche hasta la estación San Francisco, 20 minutos por 250 pesos. Lo había escuchado de la Gobernadora Layda Sansores el mismo día en que se informaban los precios verdaderos, mil 166 en clase turista, mil 862 en premier.

El sol alumbraba desde la selva la estación de madera y cubierta blanca encajada contra los árboles, donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador realizaría la inauguración y el primer recorrido del Tren que de 186 mil millones subió a 514 mil y sigue inconclusa.

Sobre el arcén de la carretera a Mérida, afuera de la estación, unas 70 personas -menos que cuando iniciaron los recorridos de prueba- esperaban con playeras obradoristas, sombreros charros, figuras de peluche del Presidente y el suspenso en el pecho, ¿nos dejarán entrar?

Los invitados al primer recorrido entraba en camionetas custodiadas por militares. Los dos hijos del Presidente, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, así como el Embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, eran primeros en la lista.

Apoyado en la valla de seguridad y con su destartalada bicicleta entre las piernas, Gilberto Vargas de 82 años, huarache y gorra, esperaba ver al Presidente en el estacionamiento para recordarle por las obras prometidas para San Antonio Ebolá, detrás de la estación. Miraba y planeaba subirse a la nueva máquina.

"Según ellos que dicen, que así como yo, para la tercera edad nada más van a pagar. No van a pagar nada, bueno, dicen otros, y otros dicen que sí, van a pagar la mitad. Por ejemplo, de aquí a Cancún son, creo, van a dar 50 pesos. De aquí a Mérida 50, y de Mérida a Cancún otros 50. Dicen, no, no me lo crean. Hasta ahorita no se sabe, hasta que empiece a funcionar esto", decía.

López Obrador iba a cumplir su promesa o amenaza de 2019: "llueva truene o relampaguee, se va a construir el Tren Maya, lo quieran o no lo quieran".

Y así iba a ser, aunque de sus mil 500 kilómetros prometidos de la polémica obra que atravesó la selva, están terminados, a medio terminar, 477. De las 34 estaciones apenas 14, de los 40 trenes, cuatro. Pero se construyó, a pesar de las protestas de ecologistas, pueblos indígenas y de la falta de los permisos; sus fanáticos eso le festejaban,

"Perdonando la comparación, pero negar a Obrador es como si negaran a la Virgen de Guadalupe, que es la emperatriz de México. Y estar con López Obrador, que es nuestro mejor Presidente, que ve por el progreso de nuestra Patria, pues cómo caramba, ¿no?", dijo un hombre con gorra de los Antiguos Ferrocarriles Nacionales.

Había llegado de Puebla con maquetas improvisadas. Un pedazo de riel viejo, un jaguar de muñeco y una figurita del Presidente, que logró vender a 400 pesos a cuatro migrantes mexicanos que llegaron de California con playeras del Tren Maya y su ilusión en la maleta.

Una mujer que abrazaba un "pejeluche", Elvia Salgado, le pagó 40 dólares.

"Yo vengo de California, me fui hace 35 años y ya el sueño americano no existe, aquí es el sueño mexicano. Ya no hay sueño americano, hay sueño mexicano", decía, sin atreverse a regresar a dormir ese sueño.

"Pensamos regresar, regresamos cada que podemos, pero como tú sabrás ya cuando tienes a tus hijos como tienes a tu familia, y es un poquito difícil", lamentó.

Subía el sol y dejaba ver a los militares sobre los montones de tierra, la tierra pintada de verde, el pasto de los jardines recién plantados pero incompleto, las máquinas trabajando aún bajo el puente. Entre el grupo de mirones afuera, doña Leo ya estaba llorando.

Recordaba que hace 33 años cuando aún pasaba por aquí el Tren del Sureste ella dio a luz sobre él a uno de sus hijos.

"Yo viajé en el tren porque mi esposo trabajó en el ferrocarril antes, así que yo viajaba en el tren. Cuando yo me aliviaba, cuando me venía yo aquí al seguro de Campeche, yo viajaba en el tren. Y una vez que yo no alcancé el tren para cuando yo estaba yo dando a luz, me alivié en el tren. Sí, mi hijo, el que falleció mi niño, a lo seis a los seis años", decía y lloraba y miraba detrás de la valla, a la estación, sobre las camionetas de invitados especiales, donde veía el renacer de algo.

A las 10:20 salió el Tren del otro lado rumbo a Mérida, entre un remolino de papelitos metálicos detrás de la tierra seca. Tronaron cohetes, subió el humo sin ninguno pitido de Tren. Parecía poca cosa para el primer viaje del que López Obrador ha llamado "la obra más importante en el mundo".

"Maravilloso, maravilloso", gritó una mujer del otro lado de la autopista, subida al cerro.

"Maravilloso de veras, ya tenemos otra opción, nos lo merecemos los campechanos, bueno nos lo merecemos todos los mexicanos", agregaba y cargaba una perrita blanca y decía adiós, adiós, a los vagones verde y blanco con el otro brazo donde amarradas las bolsas de plástico para agarrar las cosas sucias.

En la entrada al estacionamientos comenzaron a gritar "¡sí se pudo! ¡sí se pudo!" Sin saber todavía si los dejarían entrar.