Papa ya pidió perdón en Bolivia: AMLO

Andrés Manuel López Obrador pidió al Papa Francisco se disculpe con México por los abusos cometidos por la Iglesia católica en el pasado, pues afirmó que el sumo pontífice ya lo hizo en Bolivia.

"Es mejor reconocer que hubieron abusos y que se cometieron errores. Es mejor pedir perdón y a partir de eso buscar hermanarnos en la reconciliación histórica.

"No podríamos conmemorar los 500 años de la Conquista sin ponernos al corriente con lo que aconteció y no sólo es que el Rey de España lo haga. El Papa Francisco ya lo hizo en Bolivia y queremos que lo hagan aquí en México".

En 2015, en Santa Cruz, Bolivia, el Papa Francisco pidió disculpas por los grandes crímenes cometidos por la Iglesia contra los nativos.

"Les digo con pesar: se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios", dijo el Papa Francisco

"Pido humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la propia iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada Consquita de América", señaló.

El Presidente aseguró que él también pedirá perdón por abusos cometidos durante el Porfiriato contra la población china y la comunidad maya.

"Yo en nombre del Estado mexicano voy también a pedir perdón por los abusos que se cometieron en estos últimos 200 años por la opresión a las comunidades, a los pueblos originarios.

"Pedir perdón por el exterminio de los yaquis durante el Porfiriato, por la represión a los pueblos mayas y también porque hubo exterminio de la población china que trabajaba en nuestro País. Miles de chinos asesinados", prometió el tabasqueño.