PAN adelanta rechazo a reformas de AMLO

Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional (PAN) adelantó su rechazo al paquete de reformas que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará el 5 de febrero.

El tabasqueño explicó en su mañanera de este viernes que el paquete comprende reformas al Poder Judicial (para que los Ministros y jueves sean electos por el pueblo), a las pensiones y al sistema electoral.

"Ante la propuesta de reforma al Poder Judicial que presentará el Presidente López Obrador, la postura del PAN es clara: No al debilitamiento, no al sometimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sí al equilibrio de la división de poderes", advirtió Marko Cortés, líder del blanquiazul.

"El tema es muy delicado y nosotros no vamos a apoyar ninguna propuesta que debilite la independencia, autonomía del Poder Judicial y el equilibrio de división de poderes. Ese es el plan C del Presidente, que es capturar al Poder Judicial, someterlo, controlarlo y por ello no acompañaríamos una iniciativa de este calado".

Para el dirigente opositor, esa intención representa "un distractor más en este momento en el que estamos exigiendo que se investigue el 20 por ciento de la liquidación de Notimex, que se destinó a la campaña de Claudia Sheinbaum. Ahí el Presidente lo que debió ordenar es una inmediata investigación, pero como sabe que se trata de sus propios funcionarios, necesita generar una cortina de humo mediática.

"En el PAN no queremos ministros carnales, como la recién designada, la cual es la primera vez que no pasa por la aprobación del Senado. Nosotros vamos por un esquema en el cual el Poder Judicial no pueda ser nombrado finalmente por el Presidente; más bien que se presenten las propuestas al Senado para que necesariamente tengan que ser aprobadas por mayoría calificada, pero que no pase lo de ahora donde el Presidente pone una ministra carnal de acuerdo con sus intereses, porque eso vulnera la autonomía del Poder Judicial."

En cuanto a la propuesta a la reforma del sistema de pensiones, Cortés afirmó que se trata de "dulce envenenado que, en realidad, busca expropiar el ahorro de los trabajadores, como lo hicieron con los fondos de reserva, los fideicomisos y el dinero para enfermedades catastróficas como el cáncer.

"Es una propuesta tardía donde hay enormes riesgos porque tenemos un déficit muy alto, hay un sobre ejercicio más allá de la recaudación, es decir que estamos gastando dinero prestado y se está endeudando al País a 30 años, por lo que si gastan el dinero de las pensiones para financiar sus obras faraónicas, sería una verdadera crisis en el País.

"Aún se desconoce la propuesta que hará López Obrador, pero, subrayo, sus operadores ya dijeron en el pasado, con todas sus letras, lo que quieren: quitar los ahorros de los trabajadores a las Afores y pasar todo el dinero al Banco del Bienestar para que se destine al Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía. López Obrador tratará de engañar a los trabajadores reciclando su propuesta, porque el Gobierno se está quedando sin dinero, a pesar de haberse endeudado con más de cinco millones de pesos en cinco años, más que en todo el periodo que él llama neoliberal", explicó Cortés Mendoza.

Desde la perspectiva del dirigente, la reforma que propone López Obrador "es muy peligrosa, por eso está cometiendo toda clase de acciones ilegales para intentar lograr mayoría calificada en las próximas elecciones ya que pondría en peligro más de 70 millones de cuentas de los trabajadores, por un monto superior a los cinco billones de pesos, cantidad similar al endeudamiento del Gobierno en sus primeros cinco años".

"Aunado al déficit presupuestal y al incremento de la deuda de México, aprobar la ocurrencia presidencial provocaría una crisis económica del país. Su ceguera financiera nos conduciría al abismo; por tanto, la única manera de evitar la quiebra económica del País será votar por un cambio positivo para México el próximo 2 de junio", apuntó.