'Palomea' AMLO proceso interno de Morena

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió y aprobó el proceso interno de Morena con el que considera que se terminará con el 'dedazo' de décadas, y desestimó las denuncias por presunto uso indebido de recursos públicos.

"No, está bien, mucho muy bien", contestó al ser cuestionado por las denuncias desde el mismo interior de Morena y si aprueba el proceso.

PUBLICIDAD

"Por primera vez en el país no va a haber dedazo del presidente. ¿Les parece poco eso? Estamos hablando de siglos, con la excepción de la elección del presidente Madero. Había tapado, había acarreo, cargada y dedazo. Eso ya se acabó", agregó.

Interrogado en su conferencia matutina que en esta ocasión fue en Acapulco también por los espectaculares y la publicidad de los aspirantes, López Obrador reiteró su rechazo a esa vía para obtener la simpatía de los electores.

Acusó además a los que nombra medios convencionales que se editan y difunden desde la capital del país, de realizar publicidad disfrazada y promover a la aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, a la que mencionó como 'innombrable' para evitar sanciones de las autoridades electorales.

"Ahora, si vamos a publicidad, ¡no!, Imagínese cuánta publicidad le han hecho en tu periódico a la candidata que no puedo mencionar porque me cepillan. ¿Cuánta, cuánta?, Toda, toda, toda", le respondió al reportero de REFORMA que formuló la pregunta.

"Pero ustedes no son los únicos, son casi todos los medios convencionales ¿Cuál era la nota principal cuando se dio a conocer la información del INEGI (sobre pobreza y desigualdad)? La señora innombrable, porque ya me censuraron, ya no puedo hablar", añadió.

El jefe del Ejecutivo insistió en que las cifras sobre la información que se publicó el día en que el INEGI dio a conocer las cifras de una baja en la pobreza en el país, y una disminución de la desigualdad entre la población, arrojan que el mayor porcentaje de espacios fue para la aspirante y el Frente opositor.

"Aquí se probó hace unos días cuando se dip a conocer una noticia sobre la disminución de la pobreza en México, imagínense que en más de 50 años no se había disminuido la pobreza y la desigualdad y no fue nota. No fue nota en los medios", apuntó.

"Miren: Frente Amplio 31 por ciento de todas las noticias, hablando de publicidad. Por qué ¿qué es esto?, ¿es información? No, es publicidad. Y de la buena. Pero aquí está la noticia nuestra de que se redujo la pobreza y se redujo la desigualdad en México, 12 por ciento", detalló.

"Pero les puedo garantizar y me dejo de llamar Andrés Manuel, que aquí (señalando las notas del Frente), son puras flores, positivas, todas. Y acá (las ligadas al Gobierno), negativas la mayoría", agregó.

Y citó el libro del escritor oaxaqueño Andrés Henestrosa 'Flor y Látigo", para referirse a lo que sucede en la información de los medios de comunicación.

El tabasqueño retomó el tema de la publicidad de los aspirantes en general y reiteró que no está de acuerdo con esa forma de promoverse porque considera que no les ayuda y calificó de "rémoras" este tipo de acciones.

"Acerca de la publicidad, pues lo mejor es que no hubiese esa publicidad. No creo que les ayude mucho la publicidad a los aspirantes, ni a los que están luchando por la transformación, ni a los que quieren el retroceso, no les ayuda.

"Pero, pues son rémoras que viene de tiempo atrás, tienen que sonreír y salir con fotos así, de cuando estaban chamacos o chamacas. Pero eso se va a ir quitando, pero lo sustancial es que va a ser el pueblo el que va a decidir. Esa es la democracia", comentó.