Paleros del Frente quieren ser plurinominales: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que algunos de los aspirantes de la oposición a la candidatura presidencial son paleros que están en el proceso para lograr un lugar plurinominal en el Congreso.

En su mañanera, López Obrador planteó que ya está tomado el acuerdo de quién será el candidato del Frente Amplio por México, que es conformado por PRI, PAN, PRD y organizaciones civiles.

PUBLICIDAD

Aseguró que tiene información de cómo se reunieron y se pusieron de acuerdo sus adversarios para tomar la decisión.

A pesar de que el lunes aseguró que en dos días daría el nombre de quién será el elegido, este miércoles AMLO indicó que lo revelaría después de su celebración del sábado 1 de julio en el Zócalo.

"No, no, claro que sí lo voy a dar pero esperen a que pase la celebración (del 1 de julio), ¿no?, nuestra, pero ya les puedo decir porque ya tengo la información de cómo se reunieron, se pusieron de acuerdo, el lunes o martes", indicó.

"Todos, la mayoría, a lo mejor hay algunos que no lo saben, a lo mejor hay algunos que están ahí de buena fe, pero la mayoría ya lo saben y están participando porque quieren ser plurinominales, su papel de paleros les va a dar la posibilidad de tener una pluri".

El mandatario federal dijo que el candidato opositor estará acompañado del aparato de los medios de comunicación.

"Pero ya la mayoría lo saben, hay algunos que puede ser que ingenuamente están pensando de que va a haber democracia, y piso parejo, no, no, no, no, no, ya decidieron y todo esto va acompañado del aparato de los medios, redes, y mucho dinero", sentenció.