Pagó panista en efectivo por departamento en BJ: El País

Ciudad de México.- Luis Alberto Mendoza, actual diputado federal y hermano de uno de los funcionarios implicados en el escándalo inmobiliario, en la Alcaldía Benito Juárez, habría pagado en efectivo un departamento a City Towers, firma inmobiliaria que edificó el inmueble que detonó la investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), dio a conocer el diario El País.

De acuerdo con documentos obtenidos por el medio español, el también exfuncionario de la BJ habría realizado el pago en 2017, aunque no se detalla si el departamento adquirido se encuentra ubicado en el conjunto de City Towers de Avenida Popocatéptl 415, cuya construcción sumó distintas irregularidades, según la Fiscalía capitalina.

Luis Alberto Mendoza es hermano de Víctor Manuel Mendoza, director de Planeación, Desarrollo y Participación de la demarcación y contra quien la FGJ giró una órden de aprehensión el jueves pasado.

Víctor Manuel Mendoza es señalado junto a Emilio Sordo Zabay, exdirector de Desarrollo Urbano, y a Adelaida García González, directora de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos -quien ya fue detenida- por haber firmado la "Autorización de uso y habitabilidad" del complejo de Avenida Popocatépetl, asegura El País.

La autorización firmada por los funcionarios permitió que los inquilinos habitaran el conjunto que cuenta con 808 departamentos, 56 más de los que fueron autorizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

El jueves, cuando tres órdenes de aprehensión fueron giradas por la FGJ, Luis Alberto Mendoza subió a su cuenta de Twitter un video en el que acusó al Gobierno capitalino de realizar una persecución política.

"No me amedrentan. Saben que van a perder la #CDMX y que en Benito Juárez los ciudadanos no quieren a Morena. Por eso, el gobierno de @Claudiashein y la @FiscaliaCDMX inventan delitos a mi hermano sin ninguna prueba", escribió en la publicación que acompaña a la grabación.