Pagará gobierno 450 mdp a televisoras por transmitir contenidos educativos

Ciudad de México.- El Gobierno federal pactó ayer con las televisoras su participación en la transmisión de contenidos educativos para que el regreso al ciclo 2020-2021 sea de manera virtual.

Para ello acordó con las empresas una "cuota mínima de inversión", lo que implicaría destinar 450 millones de pesos por la transmisión de clases a distancia en beneficio de 30 millones de alumnos.

Después de reconocer que no hay condiciones para regresar a las aulas de manera presencial, el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, anunció la colaboración de Televisa, TV Azteca, Multimedios y Grupo Imagen para ampliar la cobertura del programa Aprende en Casa.

"El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021. Comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial", dijo el Secretario ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador. La estrategia contempla llegar a 30 millones de alumnos de 16 grados escolares, a través de 4 televisoras y 6 canales, por los cuales se transmitirán 4 mil 500 programas educativos.

"A partir de los gastos derivados del Acuerdo por la Educación, se calculó el costo unitario de 15 pesos (IVA incluido) por cada alumno regular inscrito en el ciclo escolar 2020-2021, quienes serán beneficiarios de los contenidos del programa académico que se implementará por televisión del 24 de agosto al 18 de diciembre de 2020", indicó la SEP en una tarjeta informativa.

El presidente resaltó que la cobertura será en todo el territorio nacional, por la integración de las televisoras privadas y las públicas, y reconoció que el acuerdo con estas cuatro televisoras tendrá un costo económico, aunque cobrarán una "tarifa social".

"Se trata de la cuota mínima, no es tarifa política, no es tarifa gubernamental, no es tarifa comercial, es, la vamos a bautizar así, tarifa social", planteó.