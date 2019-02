Paga Sedena de más por bienes: ASF

Ausencia de mecanismos de control y la falta de justificación para acreditar mejores compras o deficiencias en la selección de proveedores, ocasionó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pagara recursos en exceso con respecto al valor real de los bienes adquiridos, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la tercera entrega del órgano fiscalizador auditó 3 mil 11 millones de pesos en la contratación de bienes de la Sedena como alimentos, materias primas, material eléctrico, artículos deportivos, refacciones, mantenimiento de automóviles y aeronaves, bienes informáticos, maquinaria y comunicaciones.

Entre las deficiencias detectadas en la partida 22101 "Productos Alimenticios para el Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos y para los efectivos que participan en programas de seguridad pública", la ASF detectó que Sedena contrató con algunas empresas que no tienen historial con esa dependencia, por lo que no se realizó una valoración adecuada para determinar la selección de los proveedores.

En la adquisición de diversos materiales para la fabricación y mantenimiento de bienes de uso militar, se determinó un sobreprecio estimado de 1.39 millones de pesos, derivado de una presunta colusión de dos empresas.

"Se identificó que una empresa, para acreditar la calidad de los materiales de once partidas que le fueron adjudicadas, presentó cuatro certificados cuyos emisores informaron que fueron expedidos a nombre de las empresas que realmente adquirieron los bienes con el fabricante, y que ninguno de ellos fue expedido a su nombre", encontró la ASF.

"De otros seis documentos presentados por dicha empresa, cinco no correspondieron a certificados emitidos por el fabricante de los bienes, sino a pruebas de laboratorio a las que fueron sometidos los materiales. Asimismo, otro de los documentos presentados correspondía a un escrito en el que únicamente se señalaba que los bienes estaban certificados".

Adicionalmente, la empresa adjudicada le informó a la Sedena que los materiales correspondientes a una partida eran originarios de Alemania, no obstante, se comprobó que éstos provenían de la República Popular de China.

Respecto a la construcción del Nuevo Aeropuerto, ya cancelado por el nuevo Gobierno, la ASF recordó que no se verificó que la Sedena contara con la capacidad técnica, material y humana para ejecutar de manera directa la obra, ya que excedió el porcentaje establecido legalmente para efectuar los trabajos con terceros; con sobrecostos y observó un incremento improcedente en costo por la construcción del murete de la barda perimetral y la base de las luminarias.



En cuanto a la construcción de una Unidad Habitacional Militar en Puebla, la ASF revisó un importe de 109 millones 383 mil pesos y detectó que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfam), taló mil 224, es decir, 205 árboles más de los autorizados, sin que se haya acreditado la modificación respectiva.