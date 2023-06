Padecen pobladores por fábrica china

Ciudad de México.- Hace casi dos años, AMLO inauguró una nueva vida para El Triunfo, Balancán, una villa tabasqueña en la frontera con Guatemala por donde pasará el nuevo Tren Maya.

Sólo que los pobladores aún no saben si será sin luz ni agua, ya que desde que se instaló una fábrica china para los durmientes, el aire acondicionado no enciende, se queman los refrigeradores y el bajo voltaje de la luz no alcanza para encender las bombas de agua.

“La comunidad tiene más de 10 días sin agua porque las bombas trabajan con un voltaje de 220 a 210, pero el voltaje permanente de la comunidad es de 180 ó 190 y se queman”, advierte Lorenzo Gómez, un vecino de 63 años.

“A todo mundo ya se le quemó su tele, ya se le quemó su refri, la luz no levanta el ventilador y aquí ahorita estamos a 43 grados. Hay bajones, y a la mayoría de los comercios están quemando sus refrigeradores”, coincide Fabián, vecino del nuevo cárcamo de aguas negras construido por Fonatur.