Pactan no perseguir ejecutivos de Odebrecht

Ciudad Juárez— Desde el 2017, el Gobierno de México pactó con Brasil no proceder civil, administrativa o penalmente contra los ejecutivos de Odebrecht que presuntamente sobornaron con 10.1 millones de dólares a Emilio Lozoya.

Según se desprende de la tarjeta informativa elaborada por Felipe Muñoz, Subprocurador de Delitos Federales, ese acuerdo fue ratificado en tres ocasiones por Raúl Cervantes, entonces Procurador General de la República (PGR).

"En fecha 16 de febrero de 2017, el entonces Procurador General de la República, Doctor Raúl Cervantes Andrade, acudió a reunión con la Procuraduría General de Brasil junto con diversos Procuradores de Latinoamérica.

"Misma en la que se suscribió convenio por el cual las autoridades de Brasil se comprometieron a proporcionar la información referente a la investigación, y las autoridades de México se comprometieron a no ejercer ninguna acción civil, administrativa o penal en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht, estos convenios fueron ratificados por México en 3 ocasiones, uno en fecha 16 de febrero y dos el 14 de junio de 2017", dice el documento.

Cabe recordar que el 17 de febrero, un día después de la reunión referida, la PGR difundió un comunicado en el que no mencionó la suscripción del convenio en esos términos.

Sólo se dijo que Brasil había establecido una reserva de 6 meses sobre la investigación del Caso Odebrecht y que no sería sino hasta junio de 2017 cuando liberaría la información sobre este presunto caso de corrupción.