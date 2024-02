Pactan Iglesia y narco ante Gobierno omiso

Chilpancingo, Guerrero.- Frente a la escalada de violencia en Guerrero, los cuatro obispos de las Diócesis con presencia en el estado dialogaron por separado con los dirigentes de las organizaciones criminales que, sin embargo, rechazaron sus propuestas de tregua y de conseguir la paz.

El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, dijo que algunos de los grupos criminales no aceptaron un pacto porque no se pusieron de acuerdo en el reparto de los territorios que se disputan.

“Son los territorios, les han costado vidas, les ha costado dizque ganárselos y no los sueltan”, dijo el prelado sobre las organizaciones que se negaron a establecer una tregua y que, según fuentes locales consultadas por Reforma, se trató de Los Tlacos y La Familia.

Las reuniones que cada obispo realizó en forma separada y con diferentes grupos de la delincuencia tuvieron lugar a mediados de enero pasado.

González detalló que él platicó con líderes de las organizaciones criminales que operan en la región de Tierra Caliente y en la Sierra.

Según información del Gobierno del estado, es la Familia Michoacana la que domina en ocho municipios de la zona y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en uno.

En una entrevista al final de la misa que ofició en la catedral de la Asunción en Chilpancingo con motivo del inicio de la cuaresma de la Semana Santa, González dijo que los cuatro obispos acordaron seguir buscando las pláticas con los líderes de las organizaciones de la delincuencia para insistir en la tregua.

“El Gobierno tiene los recursos, tiene los medios y pueden dialogar con ellos (líderes de las agrupaciones) para que haya una tregua y haya paz, pero parece que nos han dejado solos”, criticó.

“Es decir se busca la paz, y no se ve. Nos dicen que hay un cambio y no lo hay. Prometen mejores condiciones y no las tenemos. ¿Entonces qué es lo que hay?, hay mentira, hay falsedad”, recriminó el obispo al gobierno de Evelyn Salgado.

Los otros tres obispos que según la versión de José de Jesús González dialogaron con los grupos criminales son: Joel Ocampo Gorostieta Gorostieta, de la Diócesis de Ciudad Altamirano; Dagoberto Sosa, de la Diócesis de Tlapa, y el Arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González.

No es la primera vez que autoridades católicas han dialogado con los capos.

En 2017, durante el gobierno del priista Héctor Astudillo, el entonces obispo de la Diócesis Chilpancingo, Salvador Rangel, tenía encuentros constantes con Los Ardillos, el Cártel de la Sierra y la Familia Michoacana para lograr treguas en Guerrero sobre todo en la Semana Santa y en las fiestas decembrinas.

Ayer, en una nueva entrevista, Salvador Rangel, ahora obispo Emérito, ofreció sumarse a los esfuerzos de los cuatro obispos para platicar con los jefes de los narcotraficantes.

“Tenemos que hacer algo porque es penoso que estas autoridades no hagan nada por pacificar el estado”, sostuvo.

“El Gobierno del Estado no quiere buscarle una salida a este problema, a lo mejor por dos cuestiones: una porque simplemente no le interesa, o la otra porque está coludido con alguna organización criminal”, mencionó el obispo, quien por amenazas está fuera de Guerrero. Por otro lado, el sacerdote Filiberto Velázquez dijo ayer que en Chilpancingo también han intervenido y que, por ahora, acordaron frenar los ataques y restablecer el servicio de transporte público.

Pero el problema de esos ataques se replica en otros municipios como Iguala, donde ayer otro chofer que iba con pasaje fue asesinado, mientras que un taxista fue ejecutado en Chilapa.