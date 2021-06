Pacta AMLO con empresarios aumentar inversión

Especial

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que llegó a un acuerdo con la Iniciativa Privada para aumentar la inversión, la producción y el comercio, así como aprovechar las ventajas del T-MEC.

Al término de una reunión privada con el Consejo Mexicano de Negocios, el mandatario confirmó que tampoco habrá aumento de impuestos y se comprometió a no afectar a ese sector.

"Fue muy buena reunión, se reafirmó el deseo, la voluntad, de trabajar juntos, promover la inversión privada, que es fundamental, no se puede desarrollar el País solo con inversión pública", dijo.

"Se requiere de la inversión privada y se llegó a un muy buen acuerdo, fue una reunión amistosa, no hubo ninguna diferencia, ninguna confrontación, fue todo en armonía".

Entrevistado en la calle, López Obrador reconoció que los empresarios están ayudando para que "salgamos juntos" y que México siga a la vanguardia en el desarrollo mundial.

No es para presumir, abundó López Obrador, pero México tiene una situación muy especial en la actualidad, pues es uno de los países que tiene más oportunidades para la inversión nacional y extranjera.

"Está creciendo la inversión extranjera, está creciendo la economía, hay estabilidad macroeconómica y algo que es muy importante: hay bienestar y ahí paz social en México", presumió.

"No hay confrontación, no hay enfrentamientos en las calles, miren cómo estoy, no traigo a nadie que me cuide, nadie, nadie, nadie", agregó el Mandatario dando una vuelta sobre su eje.

¿Reforma fiscal?

Cuestionado sobre la posibilidad de impulsar una reforma fiscal, el Mandatario enfatizó que no habrá aumento de impuestos.

"No van a aumentar los impuestos, quedó muy claro, no van a aumentar los impuestos y no vamos a llevar a cabo ninguna acción que afecte al sector privado", expresó.

"Al contrario estamos poniéndonos de acuerdo para trabajar juntos y seguir avanzando".

López Obrador adelantó que en breve de anunciará en Palacio Nacional el tercer paquete de proyectos de infraestructura, que contarán con inversión pública y privada.

"Ya llegamos a ese acuerdo", finalizó antes de tomarse -sin cubrebocas- fotografías con dos familias y subirse a su Jetta blanco.