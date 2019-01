Otorgarán a la CNTE 5 mil plazas

Ciudad de México— Para cumplir con la promesa de entregar plazas a normalistas de cuatro generaciones en Michoacán, el Gobierno federal tendrá que otorgar unos 5 mil puestos de base, de acuerdo con estimaciones oficiales.

Esto significaría un incremento en la nómina de por lo menos 780 millones de pesos al año.

El sábado pasado, el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública, Héctor Garza, se comprometió con integrantes de la Sección 18 del SNTE -dominada por la CNTE- a entregar plazas a los normalistas de las 2014 al 2018.

En Michoacán hay cerca de 29 mil maestros a cargo del Gobierno estatal con un sueldo promedio de 13 mil pesos, de modo que 5 mil nuevas plazas implicaría un cargo al mes de 65 millones de pesos, y de 780 millones en un año.

El Gobierno estatal, a cargo de Silvano Aureoles, se ha declarado con insuficiencia de recursos para saldar los pagos de los docentes estatales, e incluso ha echado mano de adelantos de participaciones federales para saldar la nómina del magisterio.

Ayer, representantes de la CNTE manifestaron que el bloqueo de las vías del ferrocarril se mantendrá hasta que se resuelva un pago de adeudos que asciende a 5 mil millones de pesos.

El sábado, tras recibir la propuesta gubernamental a sus demandas, los maestros se levantaron para consultar con sus bases la ruta a seguir, que contempla no levantar los plantones en las vías hasta que les sean entregados 5 mil millones de pesos o negociar la dispersión de recursos por plazos.

Isidro Castañeda, coordinador en Lázaro Cárdenas de la CNTE, consideró que está en manos del Gobernador Aureoles que continúe el bloqueo o no, a dos semanas de que inició el paro.

"El Gobierno federal ha dicho que no se utilizará el uso de la fuerza, nosotros esperamos que ya resuelvan. Es cansado estar aquí, sabemos que estamos afectando, pero hasta hoy no nos ha presentado alternativas. Le ha quedado grande la gubernatura a Silvano Aureoles", expresó.

La Secretaría de Gobernación descartó la petición del Gobierno de Michoacán de desalojar a los maestros de las vías, pues consideró que primero deben agotarse las opciones del diálogo y la conciliación.