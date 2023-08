Osamentas halladas en Lagos no son de los 5 amigos

Ciudad de México.- Las osamentas localizadas el pasado 16 de agosto en la comunidad de La Troje, en Lagos de Moreno, no corresponden a las de los cinco amigos desaparecidos el día 11 en aquel Municipio, confirmó el gobernador Enrique Alfaro este martes.

Cuestionado sobre las pruebas de ADN practicadas a los cráneos y demás piezas localizadas en ese predio a unos 50 minutos de la cabecera municipal, Alfaro declaró que ya se realizaron y ya fueron informados los padres sobre el tema.

"Ya hay elementos para decir que esas por lo menos no corresponden a los jóvenes, incluso ya he platicado con los papás, pero, les pediría nada más que esos temas, como siempre lo hemos hecho, los detalles pueda dárselos la Fiscalía, pero sí podré adelantar que en principio esos, esa osamenta no corresponde a los jóvenes", afirmó el mandatario.

En aquella ocasión, los policías del Municipio acudieron luego de recibir llamadas sobre restos óseos en un predio de aquella comunidad, ubicada en el norte del Municipio, cerca de

los límites con Aguascalientes.

En tanto, el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aún analiza los otros restos localizados este lunes en otro predio, este ubicado en la Colonia Orilla del Agua, dentro de la cabecera municipal.

Se trata de la misma colonia en donde presuntamente los jóvenes fueron asesinados, según un video que ya fue integrado a la carpeta de investigación de la Fiscalía de Jalisco.

Sobre el tema, el mandatario aseguró además que han insistido en que la Fiscalía General de la República atraiga esta investigación, aunque esto aún no ocurre.

Finalmente, sobre la difusión de un caso falso de desaparición de cinco hermanos en ese Municipio, el mandatario aseguró que ya investigan el tema y buscarán proceder contra quien dio el reporte falso.

"Sí, tendríamos qué hacerlo (proceder contra quien dio el reporte falso), estamos buscando información al respecto, fue algo que tenía evidentemente otra intención y por ello es más grave que haya quien se preste a difundir ese tipo de información.

"Están todos interviniendo en el tema", agregó cuando preguntó sobre la intervención de la Policía Cibernética para rastrear a quien dio ese reporte falso.