Órganos autónomos, en peligro de extinción

Ciudad de México.- En la recta final de su Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador busca desaparecer a órganos autónomos mediante una reforma con el argumento de que fueron promovidos por el sector privado, son onerosos y no sirven para nada.

Legisladores de Oposición, especialistas e integrantes de esos organismos anticiparon que los defenderán porque garantizan acceso a la información pública y regulación de actividades económicas.

Algunas de las entidades que desaparecería son el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

"Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos. Y es supuestamente autónomos porque no le sirven al pueblo, están a servicio de las minorías: cada vez que se quiere defender a Pemex, que se quiere defender a la Comisión Federal de Electricidad, sale el instituto este de la competencia a defender a los particulares", dijo en su mañanera del 10 de diciembre.

Para especialistas, la desaparición de órganos autónomos vulneraría derechos y representaría una regresión autoritaria.

En el caso del INAI, explicó Jacqueline Peschard, ex presidenta del IFAI (ahora INAI), la Constitución establece que el garante del derecho a la información y la protección de datos personales debe ser un órgano autónomo y especializado, por lo que dicha tarea no puede ser suplida por la Secretaría de la Función Pública ni por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como propone el presidente.

"La desaparición de estos organismos autónomos significaría una regresión autoritaria muy fuerte, porque sería volver al pasado en donde no había contrapesos fuertes que limitaran al poder; en donde no había tampoco la posibilidad de que los ciudadanos ejerciéramos derechos que ahora ya están en la Constitución y en todos los convenios internacionales que México ha firmado en materia de libertad de expresión y de acceso a la información", explicó.

Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, señaló que el nuevo anuncio realizado por López Obrador es parte de su ataque sistemático a aquellos organismos que le resultan ajenos o, en algunos casos, incómodos.

"Si se analiza con más cuidado, lo sorprendente no es el continuo ataque al INAI, o que omita de la lista de organismos a desaparecer a la CNDH, un organismo autónomo que cuesta más de mil 700 millones al año. Lo que sorprende del anuncio presidencial es que un Gobierno de origen progresista vaya contra la unidad antimonopolios, la Cofece.

"Las agencias antimonopolios suelen ser una pieza central de los gobiernos progresistas. Al proponer su desaparición es imposible no preguntarse sobre una posible alianza con ciertos grupos empresariales para el financiamiento de las campañas en 2024", planteó.

Mariana Campos, directora general de México Evalúa, dijo que garantizar el acceso a la información es un principio básico en una democracia y que no puede quedar en manos de una secretaría del Ejecutivo decidir qué información se entrega y cuál no.

"¿El Gobierno va a responder sobre sus propios pecados? Yo creo que no. Entonces, ahí va a haber un conflicto de interés, para quizás no entregar información que lo comprometa. Imagínate en pleno año electoral, no va a tener ningún interés en respondernos preguntas que lo puedan comprometer en términos de su desempeño o en términos de su probidad en el aspecto de la corrupción", advirtió.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) alertó que la desaparición de órganos autónomos podría generar incertidumbre y desconfianza entre inversionistas, lo que dañaría la oportunidad que representa el nearshoring en México.

"Afectaría la atracción de capital necesario para el crecimiento sostenible y dejando pasar la oportunidad única de México de crecimiento propiciada por la relocalización", alertó en un comunicado, además de agregar que se comprometería la estabilidad y el desarrollo económico del país.

El nulo ahorro Los institutos Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como las comisiones Federal de Competencia Económica (Cofece) y Reguladora de Energía (CRE) tendrán en 2024 un presupuesto total de 3 mil 749 millones de pesos.

Esta cantidad representa el 0.04 por ciento del presupuesto federal para 2024 y no alcanza ni para cubrir tres días de la pensión para adultos mayores, que costará 465 mil 48 millones de pesos o mil 270 millones de pesos diarios.

El financiamiento público a los partidos políticos en 2024, en tanto, sumará 10 mil 444 millones de pesos, de los que Morena recibirá 3 mil 100 millones, equivalentes al 82.6 por ciento de lo asignado a los cuatro órganos.

Contratos menores de las mega obras del Gobierno también son más costosos que los organismos autónomos que el Gobierno federal pretende desaparecer.