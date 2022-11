Organiza la reina Camila plática sobre violencia de género

Ciudad de México.- Como parte de los 16 días de activismo contra la violencia de género que conmemoran las Naciones Unidas cada año, la Reina Consorte Camila organizó una recepción en el Palacio de Buckingham donde reunió a mujeres de la realeza y celebridades para crear conciencia sobre lo que denominaron como una pandemia mundial.

Entre las asistentes a este evento, que pretende crear discurso sobre la prevención y la eliminación de la violencia hacia niñas y mujeres, estuvieron la Reina Rania de Jordania, la Reina Matilde de Bélgica, la princesa María de Dinamarca, la primera dama de Ucrania Olena Zelenska, la Spice Girl Melanie Brown y la personalidad de televisión Zara McDermott.

PUBLICIDAD

En su discurso, la Reina Camila remarcó el compromiso por el que ha trabajado en su tiempo de servicio público con las víctimas de violencia doméstica, como lo demostró en su primera salida en solitario como reina consorte al visitar una unidad hospitalaria dedicada a casos de violencia doméstica.

"En un período de 16 días en todo el mundo, más de 2000 mujeres serán asesinadas por su pareja o un miembro de su propia familia."

"Hasta una de cada tres mujeres en todo el mundo sufrirá violencia doméstica a lo largo de su vida. Detrás de cada una de estas estadísticas se encuentran historias individuales de sufrimiento humano y angustia. Estamos unidos hoy para enfrentar lo que con razón se ha llamado una pandemia global de violencia contra las mujeres" señaló Camila.

Melanie Brown, ex integrante de las Spice Girls, recibió a principios de este año la condecoración Orden del Imperio Británico por su trabajo con la organización benéfica contra la violencia doméstica Women's Aid, compartió con el Daily Mail que tuvo una plática con Camila.

"Me dijo 'gracias por todo el trabajo que estás haciendo para resaltar el tema' y yo dije 'no, gracias por toda la conciencia que has estado trayendo', ella es brillante."

"Puede que sea una epidemia, pero es un tema tan tabú. La gente no sabe cómo hablar de eso. Ella nos está ayudando a reconstruir cómo compartir la conciencia. Hay un zumbido increíble aquí, tantas mujeres increíbles. El hecho de que ella esté dispuesta a dar un gran paso adelante y reunir a todos aquí es increíble", dijo Melanie Brown.

Zara McDermott, quien lucha por eliminar la llamada "pornografía de venganza", también fue vista conversando con la Reina.

Después de la reunión, Camila hizo una publicación poco común en la cuenta de twitter de la Familia Real.

"Hoy, un notable grupo de personas se reunió en el Palacio de Buckingham con un objetivo: ver el fin de la violencia contra las mujeres y las niñas. Sus historias me conmovieron e inspiraron profundamente. Con determinación y coraje, veremos el final de estos crímenes atroces para siempre - Camilla R", escribió.