Ordenaría Corte a AMLO nombrar a comisionados de Cofece

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia discutirá este mes un proyecto que ordena al presidente Andrés Manuel López Obrador nominar a los candidatos para ocupar los tres puestos vacantes en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

La Ministra Margarita Ríos-Farjat propuso al Pleno de la Corte declarar fundada una controversia promovida a finales de 2021 por la Cofece, para exigir que el Ejecutivo cumpla su obligación Constitucional de seleccionar a los aspirantes que serán propuestos para ratificación del Senado.

El proyecto ordena al Comité de Evaluación que selecciona a los candidatos, reiniciar los procesos para llenar las tres vacantes, y los comisionados respectivos tendrán que estar designados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado en las siguientes fechas:

A más tardar el 28 de febrero de 2023, el reemplazo del exComisionado Eduardo Martínez Chombo, que terminó su encargo en 2021; a más tardar el 31 de diciembre de 2023, el sustituto de Gustavo Pérez Valdespin, fallecido en de 2019; y a más tardar el 28 de febrero de 2024, el reemplazo de la expresidenta Alejandra Palacios, que renunció en 2021.

Lo anterior, para respetar el esquema de nombramientos escalonados previsto en la Constitución, aclarando que quienes participaron en los concursos previos, podrán hacerlo de nuevo.

Cofece acudió a la Corte luego de que López Obrador no tomó acción alguna tras recibir dos listas de candidatos seleccionados por el Comité de Evaluación, la primera en noviembre de 2020, y la segunda en abril de 2021.

Para evitar la sentencia adversa, el presidente podría enviar al Senado estos dos nombramientos antes de la discusión en la Corte, buscando así dejar sin materia la controversia.

"No resulta admisible que otro poder público, al tardarse en cumplir con la encomienda de participar en el procedimiento de selección respectivo, transgreda el diseño Constitucional e impida que el órgano Constitucional autónomo pueda tomar las decisiones y desplegar las funciones para las que fue creado, ya que ello genera una violación al principio de división de Poderes", afirma el proyecto.

"La falta al diseño Constitucional del órgano se ha extendido de manera excesiva en el tiempo, lo que también ha provocado que se afecte el diseño originalmente previsto por el Constituyente, quien estableció que el Pleno se integraría por siete personas, quienes serían reemplazadas bajo un esquema de escalonamiento", agrega.

La renuncia de Palacios fue la que dejo a Cofece con cuatro integrantes, por lo que no puede tomar decisiones en varios temas relevantes, que por ley requieren al menos cinco votos, y ni siquiera puede nombrar o remover a su Secretario Técnico.

Ante la Corte, el gobierno alegó que la Constitución no marca un plazo para enviar los nominados al Senado, y que, si la Cofece tiene problemas para operar, no es por las dos vacantes iniciales, sino por la renuncia de Palacios, que originalmente no formaba parte de este litigio.

"El titular del Ejecutivo Federal puede tomarse un tiempo razonable, de acuerdo con sus funciones y compromisos, para cumplir con la obligación en cuestión, siempre y cuando ello no repercuta en el diseño Constitucional y en la integración necesaria para que la Cofece pueda ejercer todas sus funciones", replica el proyecto.

Cabe mencionar que, en este caso, bastan seis de once votos en el Pleno de la Corte para aprobar el proyecto, pues no se impugna una ley, sino omisiones del Ejecutivo.

La nueva Cofece

De ser aprobado este proyecto en la Corte, a más tardar el 1 de marzo de 2024 la Cofece tendrá esta integración: