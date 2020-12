Ordenan otra vez captura de hermana de Lozoya

Reforma

Ciudad de México.- Un juez federal ordenó de nueva cuenta la aprehensión por lavado de dinero contra Gilda Susana Lozoya Austin por estar relacionada con las cuentas bancarias en las que su hermano Emilio Lozoya supuestamente cobró un soborno de 3.5 millones de dólares por el caso Agronitrogenados.

Artemio Zúñiga Mendoza, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, instruyó el mandamiento judicial luego que el Tercer Tribunal Colegiado Penal le ordenó dejar sin efecto la que originalmente giró el 25 de mayo de 2019 y reponer el procedimiento.

Según registros judiciales publicados este jueves, el mandamiento privativo de libertad fue librado el 29 de octubre pasado. La hermana de Lozoya ya presentó una nueva demanda de garantías, que fue radicada en el Juzgado Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México.

La imputada no solicitó la suspensión de la captura, no obstante que puede congelarla con su demanda de amparo porque el lavado ahora ya no es un delito con prisión preventiva oficiosa. Esta decisión deja entrever que no se presentará a una audiencia ante el juez para afrontar la imputación.

Gilda Susana Lozoya está evadida de la justicia por el caso Agronitrogenados, en el que la FGR sostiene que su hermano recibió un soborno de 3.5 millones de dólares para que Pemex le comprara a Altos Hornos de México la planta "chatarra" del complejo Pajaritos, Veracruz, en 273 millones de dólares.

Según la nueva administración de Pemex, el precio es 10 veces mayor a su valor real.

El presunto involucramiento de Gilda Susana Lozoya consiste en haber sido beneficiaria de la cuenta bancaria que recibió los 3.5 millones de dólares de parte de AHMSA, dinero que tanto Emilio Lozoya como Alonso Ancira, dueño de la siderúrgica, han señalado que se trata de pagos por contratos de consultoría.

La cuenta bancaria en cuestión es una abierta en Suiza a nombre de la empresa Tochos Holding Limited, de la cual salieron 38 millones de pesos para que el ex director de Pemex comprara su casa de Lomas de Bezares, en 2012.