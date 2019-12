Ordenan a UIF dar información de García Luna

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que acordó con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entregar a la FGR la información de Genaro García Luna para su investigación.

"Hoy estuvo en la mañana Santiago Nieto, él es el encargado de darle seguimiento a operaciones financieras y se acordó que todo lo que se tenga se envía a la Fiscalía que es la instancia encargada de investigar sobre este asunto y proceder legalmente", señaló en conferencia matutina.

Cuestionado sobre un eventual congelamiento de las cuentas del exsecretario de Seguridad en el sexenio de Calderón, el mandatario dijo que se inmovilizaron cuentas de personas presuntamente vinculadas a la delincuencia organizada, pero no las de García Luna, porque esa información está por entregarse.

"Se congelaron cuentas de personas vinculadas o presuntamente vinculadas a la delincuencia y lo que nos informó hoy Santiago es que están por entregar la información (...) no creo que las (cuentas) de García Luna, porque están por entregar la información.

"En unos días más se va a conocer (sus cuentas bancarias) en los próximos días se va a solicitar a los bancos, me acaba de informar Santiago Nieto de esto", afirmó.

-¿Se opondría a que se investigue a Calderón?, se le cuestionó sobre el expresidente.

"Ni modo que si hay una implicación nosotros los defendamos, ya dijimos no a las persecuciones, no es mi fuerte la venganza, pero también no soy cómplice de corrupción de nadie", consideró el Mandatario.

-¿Pudo Calderón conocer los sobornos?

"Se va a saber porque está en curso la investigación, García Luna va a declarar, van a declarar testigos, se tiene que conocer si hubo dinero de por medio, la acusación va en ese sentido, de que hubo sobornos para proteger a una organización delictiva, se tiene que demostrar quién recibió ese dinero, a dónde fue ese dinero, cómo se repartió ese dinero, seguirle la pista al dinero y conocer la verdad, pero no podemos nosotros adelantar ningún juicio, tenemos que actuar de manera responsable", agregó.