Ordenan a SNSP revelar capacidad policial

Ciudad de México— El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) deberá dar a conocer la capacidad de operación policial de cada municipio del País y cada demarcación territorial de la Ciudad de México entre 2016 y 2018.

Esa información había sido calificada como reservada por el SESNSP, sin embargo el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información echó abajo esa determinación, informó en comunicado.

Al presentar el caso ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que la información en materia de seguridad será indispensable para contar con un diagnóstico claro sobre los niveles de inseguridad en cada estado y municipio, a partir del cual se establezcan las acciones necesarias para la implementación de la Guardia Nacional, que el Congreso declaró constitucional el 14 de marzo.

"La creación de la Guardia Nacional conlleva la revisión de esquemas de coordinación intergubernamental en materia de seguridad pública, en aras de fortalecer las capacidades de los gobiernos estatales y municipales, pues la intervención militar será temporal y la Guardia Nacional no debe concentrar las funciones en la materia", afirmó.

"La información pública es la clave para demostrar los resultados alcanzados mediante esta reforma y que responde a las necesidades específicas de cada estado, municipio y localidad en el País", afirmó.

La resolución se derivó de la solicitud de un particular mediante la Ley de Transparencia de la capacidad de operación policial de cada municipio y demarcación considerada para otorgarles o no recursos del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg), en 2016, 2017 y 2018.

El SESNSP respondió que esa información era reservada por 5 años, ya que su difusión pondría en riesgo la seguridad de todos los municipios, así como las acciones destinadas a salvaguardar la integridad, los derechos de las personas, la paz y el orden público; además de que revelaría las capacidades de cada una de las instancias de seguridad municipales.

En su análisis, el comisionado Salas Suárez advirtió que la difusión de la información no representa un riesgo o amenaza a la seguridad pública, ni puede menoscabar, obstaculizar o dificultar la capacidad de reacción de las instituciones ante alteraciones del orden social, debido a que la capacidad no se limita al número de elementos de cada instancia, sino que contempla una serie de estrategias, procesos, inteligencia, tecnología, sistemas, información, comunicaciones, planes y recursos materiales.

Añadió que dicha información es importante para determinar si esas demarcaciones pueden ser consideradas para recibir recursos del Fortaseg, un apoyo otorgado a estados y municipios con más alto índice de violencia, que este año sufrió un recorte presupuestal.

De paso, el comisionado criticó el recorte aplicado, a pesar de que una evaluación de la UNAM concluyó que el programa ha contribuido a mejorar las condiciones de seguridad y justicia del País.

"Si la evaluación de la UNAM confirmó resultados positivos obtenidos gracias a la distribución del Fortaseg, cabe preguntar por qué se tomó esta decisión y qué alternativas se tienen contempladas para complementarlo y fortalecer las capacidades estatales y municipales para asumir sus atribuciones de seguridad. La información pública puede ayudar al Gobierno Federal a responder estas preguntas", dijo.