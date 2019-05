Ordenan a Senado pagar 3 mdp a Magistrado

Ciudad de México— El Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó al Senado de la República pagar una bolsa de tres millones 446 mil 77 pesos a Juan Manuel Terán y Contreras, Magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por no haberlo ratificado para ejercer un nuevo periodo de diez años.

Martí Batres, presidente del Senado, informó que la Cámara alta presentó un recurso de incidente de inejecución de sentencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por acuerdo unánime, explicó en rueda de prensa, la Mesa Directiva presentó a la SCJN el recurso --que fue admitido el pasado 21 de mayo--, y se designó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para tal efecto. Ayer, que vencía el plazo para realizar el pago, fue notificado el Senado.

"Nosotros acataremos la resolución que adopte la Suprema Corte", adelantó Batres, quien puntualizó que el Senado decidió apelar ya que consideró que el pago representa una "injusticia múltiple", porque cuestiona la facultad que tiene el Senado para ratificar o no, nombramientos que envía el Ejecutivo Federal, y se impone una sanción económica para sustituir la decisión de no haberlo ratificado.

El senador aclaró que el pago representa un recurso no presupuestado, además de que "se estaría haciendo un pago indebido y sería un mal precedente".

"Lo que hemos decidido en la Mesa Directiva es una forma de defender los recursos públicos de la nación y las facultades del Senado de la República. Este tema ha pasado por cuatro legislaturas y tres Senados de la República distintos. Otros órganos del Poder Judicial ordenaron reponer el procedimiento, y se hizo", indicó.

Dentro del proceso de ratificación se citó a Juan Manuel Terán y Contreras para comparecer, pero no asistió en dos ocasiones, por lo que el Senado nuevamente llegó a la conclusión de no ratificarlo,

Batres aseguró que que a lo largo de todo el proceso, el Magistrado nunca dejó de cobrar.

El senador hizo hincapié en que el magistrado estuvo beneficiado por un recurso de suspensión que le permitió seguir cobrando como Magistrado, hasta el año 2017, cuando preparó su jubilación y promovió un incidente dentro del juicio para solicitar la indemnización.

El monto que se impuso pagar al Senado, por no ratificarlo, es una especie de indemnización calculada sobre la base de sueldos y prestaciones que dejaría de devengar. El citado tribunal consideró que hubo daños y perjuicios que se causaron al magistrado.