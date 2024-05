Ordenan a Pemex regresar a Casar pagos de pensión

Un juez federal dio un plazo de 24 horas a Petróleos Mexicanos (Pemex) para reintegrarle a María Amparo Casar los pagos de la pensión post mortem que suspendió sin previo aviso desde la primera quincena de marzo.

Ricardo Guzmán Wolffer, Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, concedió a la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) la suspensión de plano para que Pemex le remunere los pagos pendientes por este concepto.

La medida precautoria fue dictada en un amparo presentado el pasado martes por Casar, quien reclamó que la empresa productiva del Estado desde hace dos meses dejó de pagarle la pensión de la que es beneficiaria, por la muerte de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrida en octubre de 2004.

"Se concede la suspensión de plano, para que se reintegre el pago de la pensión a los que tiene derecho (los faltantes y los que se generen); a menos que exista ordenamiento firme jurisdiccional o administrativo, en el que se le hubiere respetado a la quejosa el derecho de defensa, que ordenara la cancelación del pago de la pensión, ya que una vez generado el derecho a percibir esos beneficios, constituyen derechos adquiridos por los beneficiarios del extinto trabajador y no pueden suspenderse unilateralmente por el patrón", dice la resolución.

"Lo cual deberá verificar la autoridad responsable, en el término de 24 horas, bajo su responsabilidad y cumplir con la medida, a menos que esté justificada en los términos citados (que se le hubiera respetado el derecho de defensa a la quejosa). Lo cual deberá informar a este Juzgado, en el sentido que actúe, hasta en tanto no se defina la competencia por materia. En caso de no cumplir será sancionado en términos de ley".

Aunque dictó la suspensión de plano, el juez Guzmán Wolffer se declaró incompetente para continuar con el trámite del amparo, al considerar que este litigio no es de naturaleza laboral, razón por la que turnó el expediente a un juzgado en materia administrativa.

Su argumento es que la pensión no es una prestación de tipo laboral como el salario, las vacaciones, el aguinaldo, los vales de despensa y otros que se otorgan durante la vigencia de la relación de trabajo, sino que se proporcionan después de ella, derivado de una nueva relación de naturaleza administrativa entre la institución y los trabajadores o derechohabientes.

De acuerdo con el fallo, hecho público por el juez, el 10 de enero de 2005 Pemex le otorgó a la analista política una pensión de forma vitalicia por el fallecimiento de su esposo y desde entonces los pagos se le hicieron de manera interrumpida hasta marzo de este año.

"Bajo formal protesta de decir verdad que a la fecha no he sido notificada, en modo alguno, de algún acto en el que Pemex ordene la suspensión del pago de la pensión post-mortem de la que soy beneficiaria. Dicha pensión, simplemente, se dejó de pagar, de manera unilateral y sin notificación alguna, sin fundamentación ni motivación, evidentemente", dijo Casar en su demanda de amparo.

En su conferencia matutina del pasado miércoles, el Presidente Andrés López Obrador dijo que los pagos de la pensión a la presidenta de MCCI fueron suspendidos porque la prestación fue otorgada de manera irregular e incluso ya se había presentado una denuncia.

"¿Y cómo terminamos nosotros como autoridad sabiendo de un acto de corrupción (y no denunciamos)? Como cómplices, como encubridores. Todo ciudadano que sabe de un acto de corrupción tiene el deber de denunciarlo para no ser encubridor, para no ser cómplice", señaló.

Casar, por su parte, difundió ayer un video en el que rechaza las acusaciones de corrupción.

"Aclaro que, contrario a lo que afirman el director de Pemex y el propio Presidente, no cometí el acto de corrupción del que me acusaron a raíz de la trágica muerte de mi esposo y padre de mis hijos hace casi 20 años", dijo.